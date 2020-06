Delegados sindicales piden en Cáceres "voluntad política" para acabar recortes educación

Ep.



Una veintena de representantes de las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria, en concreto CSIF, PIDE, ANPE, CCOO y FeSP-UGT, se han concentrado este miércoles, frente a la Delegación Provincial de Educación en Cáceres, para pedir "voluntad política" contra los recortes en la educación pública planteados por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.



Bajo el lema '+ Inversión - Recortes x la Educación Pública', la concentración se ha desarrollado a las puertas del edificio de servicios Múltiples y en la misma han portado una pancarta en la que se podía leer 'En defensa y apoyo del profesorado y la educación extremeña'.



Así, el representante de CCOO Francisco Jiménez ha recordado que se trata del segundo día de movilizaciones, después del protagonizado en Mérida, para "reclamar a la Consejería una vez más que articule la inversión en educación necesaria para un comienzo de curso que garantice la seguridad y la salud de alumnado y de docentes".



Asimismo, ha pedido que se vuelva a la negociación para revertir los recortes que están suponiendo el aumento a las 19 horas lectivas de los docentes, el no reconocimiento de los acuerdos y de los abonos que quedan pendientes por pagar, y para que "nos sentemos a negociar cómo se va a organizar y a articular el curso que viene", ha incidido.



Jiménez ha criticado que la previsión que existe en Extremadura es contratar a unos 300 docentes menos que en el curso actual, pero como algunas de esas plazas son a media jornada, eso puede traer como consecuencia alrededor de 400 o 450 profesores menos el curso que viene.



"El problema es que la decisión no debe ser una cuestión matemática, sino que la decisión tiene que ser una cuestión política", ha incidido el delegado sindical, que ha añadido que se necesita "un sistema educativo que atienda la diversidad, que atienda la brecha digital y a la brecha social que ha puesto de manifiesto estos meses de confinamiento".



"Necesitamos que las aulas tengan menos de 15 alumnos como dicen las autoridades sanitarias", ha incidido Jiménez en referencia a que si hay que partir las aulas se deberá tener el doble de docentes, con lo cual "las matemáticas aquí no sirven". "Aquí hay una decisión que tomar a nivel político y es más inversión en Educación", ha concluido en declaraciones a los medios.



Los sindicatos tienen previsto continuar con las movilizaciones el próximo lunes, día 22, cuando se relajen las medidas de seguridad al salir del estado de alarma. A esas concentraciones, que serán de 19,00 a 20,00 horas está prevista la asistencia de toda la comunidad educativa, alumnado, familiares y docentes.



"Hoy solo nos hemos concentrado los delegados sindicales siguiendo las normas de seguridad e higiene que nos prohíben concentraciones masivas", ha aclarado Jiménez, que concluye que la semana que viene tienen previsto realizar cortes de tráfico en algunas vías para que se atiendan sus reivindicaciones.