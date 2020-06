El rector de UEx ve como medida "proporcionada" que alumnos EBAU puedan ser videovigilados

Ep.

El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Antonio Hidalgo, ha defendido como una medida "proporcionada" el que los alumnos que se están examinando estos días de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) puedan ser videovigilados y además puedan ser grabados, y que esto último "no siempre" se está haciendo y, en todo caso, "es una cuestión de justicia entre los estudiantes".

"La Universidad debe saber quién se está examinando y quién lo está haciendo durante todo el tiempo, por lo tanto porque hay que ser justos les daremos las calificaciones de la persona que se examina", ha apuntado el rector en una rueda de prensa telemática en la que ha presentado los XXI Cursos Internacionales de Verano-Otoño de la UEx, y en la que ha agregado que "sería injusto" darle una calificación "a otra persona porque se está examinando remotamente" y "no" saben quién lo está haciendo.

A preguntas de los periodistas por los exámenes de la EBAU y las críticas surgidas por su grabación, así como por que el sindicato USO haya pedido que se haga la prueba PCR tanto a estudiantes, como a trabajadores y profesores, Hidalgo ha valorado en primer lugar que "afortunadamente y que siga así" están cercanos al meridiano de la convocatoria de junio y no han tenido "ni un solo incidente" en la EBAU.

Respecto a que los exámenes tienen que ser grabados, ha asegurado que "eso no es cierto" y ha matizado que, como Universidad y dentro de las normas que son capacidades que tienen los profesores para desarrollar el examen, les han dado "todas las posibilidades: videovigilancia, grabación... entendiendo que, entre el derecho de educación y todo lo que ello conlleva y el derecho de la intimidad entran en colisión".

Y es que, según Hidalgo, "es una cuestión de justicia entre los estudiantes", y lo que han hecho es seguir las pautas de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en el sentido de que el que los alumnos puedan ser videovigilados y además puedan ser grabados se entiende como una medida "proporcional".

En este punto, ha detallado que "no siempre se está grabando" y que "en algunos casos además es para mejora del alumno" como el caso de un examen oral en el que, como ha comentado, es "más garantista" si se graba ahora en remoto que cuando sucede en un aula al poder ser analizado posteriormente.

"Lo que hemos hecho es una medida proporcionada y entendemos que, evidentemente, lo que teníamos que decir es que si alguien no acepta hacer eso lo que se le comunica es de antemano que tendría un no presentado", ha agregado el rector.

Del mismo modo y en relación a las pruebas PCR, Antonio Hidalgo ha expuesto que no dice "ni que sí ni que no" pero que, si se pidiera, sería necesario hacerlo "no solo antes de llegar" porque esta prueba es un "hito puntual".

Así, ha defendido que si hacen el PCR el día antes de entrar en selectividad, pero luego se juntan los alumnos y posteriormente vuelven a sus casas o a sus pueblos entrando en contacto con personas externas se pueden contagiar por coronavirus.

"Entonces, el martes tenemos seguridad de que no pasa nada, pero el miércoles ya ignoraríamos si estamos en condiciones de riesgo o no y el jueves ídem de los mismo, por lo tanto el PCR es una prueba que nos dice una situación puntual, de día y hora, y que no vale para nada tres días después", ha insistido el rector, para quien, además de ser una prueba "cara" y "lenta", están siguiendo las recomendaciones del Estado y "no" le ve "utilidad", aunque "en cualquier caso se someterá a la comisión de la EBAU por si se desea hacer".

EBAU SIN EL BACHILLERATO APROBADO

También ha sido interpelado sobre su parecer ante la decisión de varias autonomías, entre ellas Extremadura, de permitir presentarse a la EBAU a estudiantes que no tienen todo el Bachillerato aprobado, sobre lo cual Hidalgo ha recordado que se trata de un acuerdo que se produjo a mediados de abril y que son 12 las comunidades autónomas que lo aceptaron, así como que es una cuestión que le "sobrepasa" dado que "ahí no intervienen las universidades", sino que es un sistema que acuerdan las consejerías de Educación.

No obstante y como gestor del siguiente elemento educativo al Bachillerato en Extremadura, ha sostenido que son "responsables de continuar esa educación" y que, en el caso de la UEx en materia de exámenes, "se va a evaluar como todos los años" y "no ha habido" un aprobado general, sino que están haciendo los exámenes aunque "en condiciones extraordinarias".

"En principio nosotros seleccionamos a los mejores estudiantes y para eso están las pruebas EBAU, nosotros vamos a seguir haciendo las pruebas EBAU", ha continuado, al tiempo que ha planteado en relación a los numerus clausus y a posibles conflictos en "un reducido número de títulos" que "mucho" le "extrañaría" que un alumno promocionado con alguna asignatura suspensa "consiguiese una nota de calificación que impidiese que un mejor expediente que terminara en septiembre le impidiera acceder a cualquiera de estos títulos".

En su opinión, si a una persona se le promociona con algún suspenso su media vendrá con ese suspenso y sería un 5 o un 6 de calificación media de su Bachillerato, que supone a su vez el 60 por ciento de la nota de entrada en la Universidad, por lo que "jamás podría optar" a carreras en las que se pide un 12, un 13 o un 14, en las que están "los verdaderos conflictos" y "la verdadera competitividad en la entrada de la Universidad".

INICIO DE CURSO EN LA UNIVERSIDAD

En este mismo sentido y preguntado por el inicio del próximo curso en la Universidad, el rector ha explicado que la idea es "buscar la máxima presencialidad posible" y "siempre que se cumplan las condiciones de seguridad", al tiempo que ha distinguido, en función de la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros en la "nueva normalidad", que la UEx tiene "muchos" títulos cuyas aulas asignadas actualmente podrían funcionar "sin ningún tipo de problema".

Sin embargo, ha abundado, otros títulos como Medicina con una matrícula de 120 alumnos y un espacio de 105 metros "no" disponen de aulas capaces de asegurar dicha distancia, por lo que en aquellas circunstancias en las que no se pueda irán a un "sistema mixto", que es lo que están adoptando "mayoritariamente todas las universidades" y que tienda a "lo máximo presencial posible y lo que no será virtual".

Según ha puesto como ejemplo, la clase se podría realizar de forma simultánea y con su horario normal con el profesor desde su centro de trabajo emitiendo a los alumnos, mientras que actividades como prácticas clínicas o de laboratorio y seminarios se harían con los alumnos dispersados en grupos "más llevaderos" y "por supuesto presenciales", salvo que lo desaconsejasen las autoridades sanitarias.