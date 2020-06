CSIF critica "falta de negociación real" de Educación y haya "nuevos recortes"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado la "falta de negociación real" de la Consejería de Educación.



Así, CSIF ha considerado que los docentes han sido "ignorados" desde la administración y ahora son "atropellados con nuevos recortes", por lo que, mientras algunas organizaciones piden dimisiones, este sindicato urge "soluciones".



De esta forma, en un escrito dirigido a la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, CSIF le ha recriminado la actitud de su departamento al "desatender" sus obligaciones con los docentes a lo largo de todo este curso en el que "no se ha abonado a los tribunales de las oposiciones de 2019, ni las itinerancias y se ha retrasado la llegada de los fondos para el sostenimiento de los centros públicos".



En este sentido, CSIF ha rechazado la forma "no oficial" en la que se ha comunicado que el horario para la enseñanza media será de 19 horas lectivas para el próximo curso y la no aplicación de la reducción de la jornada laboral para los mayores de 55 años, además de negarse a las 23 lectivas máximas para maestros.



Junto con ello, señala que "tampoco nos olvidamos de la decisión de no abonar el 2 por ciento de incremento salarial a los empleados públicos del ámbito de la Junta, por lo que CSIF retoma las medidas de protesta de forma inmediata con movilizaciones".



Así, ha considerado que el "desbarajuste de instrucciones, retrasos y decisiones erróneas" realizadas durante todo el confinamiento del estado de alarma y "de espaldas a las organizaciones sindicales" ha aumentado "el desconcierto y el hartazgo" entre los trabajadores.



Según CSIF, una hartura que ha tenido su culminación con el anuncio de la consejería de que el próximo curso se reducirá en "más de 540 puestos la plantilla de docentes, en un momento, como el actual, en el que se necesitan refuerzos tras la pandemia y se plantean nuevos sistemas de atención al alumnado".



Además, CSIF ha criticado que la administración, "sin negociación previa con los sindicatos", anuncia que "reducen al mínimo" los ciclos formativos de Formación Profesional "hurtando la posibilidad de que pueda acordarse mantener muchos de los ciclos que se imparten actualmente, provocando el desmantelamiento de la Formación Profesional" en Extremadura.



De este modo, CSIF ha anunciado que mantiene, con la "lógica adaptación" al estado de alarma, las movilizaciones previstas desde marzo para defender estas "justas reivindicaciones", recordando que ya se manifestó en Mérida el día 4 de marzo.