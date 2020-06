Convocan pruebas de acceso y matriculación en Extremadura en Artes

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la convocatoria del acceso y matriculación en las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño; en las enseñanzas elementales y profesionales de Danza; enseñanzas artísticas superiores de Música, Arte Dramático y Diseño; y enseñanzas elementales y profesionales de Música en Extremadura para el curso 2020-2021.



Los aspirantes a cursar las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en el curso 2020-2021 deberán presentar su inscripción para participar en las pruebas de acceso en el plazo de 20 días hábiles, es decir, hasta el 29 de junio.



Las solicitudes de inscripción para participar en dichas pruebas se presentarán en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, a través de cualquiera de los medios previstos.



El plazo de presentación de preinscripciones para el alumnado que no requiera la realización de ninguna de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño será del 1 al 15 de julio y del 1 al 15 de septiembre.



La comisión evaluadora publicará la fecha de celebración de las pruebas, junto con su estructura y el tipo de ejercicios que configuran el contenido de las mismas, con la antelación y publicidad suficientes.



Las pruebas de acceso se realizarán en dos convocatorias; la primera en el mes de junio o julio y la segunda en el mes de septiembre. En ambos casos, la prueba específica se realizará una vez que se haya realizado la parte general de la prueba de acceso para el alumnado que no reúna los requisitos académicos, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.



Los plazos para la formalización de matrícula en los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño serán del 6 al 20 de julio y del 15 al 30 de septiembre.



ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE DANZA



Por su parte, los aspirantes a cursar las enseñanzas elementales y profesionales de Danza en el curso 2020-2021 deberán presentar su solicitud conforme al modelo que proporcionará el centro en el que deseen ingresar, en el plazo de 15 días hábiles, es decir, hasta el 22 de junio.



Asimismo, se convoca el acceso y matriculación del alumnado en las enseñanzas artísticas superiores de Música, Arte Dramático y Diseño para el curso 2020-2021, en el Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil', en Badajoz; en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, en Cáceres; en la Escuela de Arte y Superior de Diseño, en Mérida; y en los centros privados de Enseñanzas Artísticas Superiores autorizados.



Los aspirantes que deseen realizar las pruebas para cursar estas enseñanzas deberán presentar su solicitud en el centro en que deseen ingresar en el plazo de 15 días hábiles. Es decir, hasta el 22 de junio; y/o en la primera quincena de septiembre.



Además, los aspirantes que no requieran realizar las pruebas de acceso presentarán la solicitud de admisión en el centro correspondiente en los meses de julio o septiembre, en el plazo que cada centro determine con antelación y publicidad suficientes.



Los aspirantes que no reúnan los requisitos académicos, es decir mayores de 18 años para las enseñanzas artísticas superiores y con una edad mínima de 16 años en el caso de los estudios superiores de Música y Danza, realizarán la primera parte de la prueba de acceso (de madurez) en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida en el mes de junio, en día y hora que se harán públicos con suficiente antelación en la página web y en el tablón de anuncios de la referida escuela.



Asimismo, los aspirantes que reúnan los requisitos académicos exigidos y los aspirantes que hayan superado la primera parte de la prueba de acceso (madurez) realizarán las pruebas en el centro correspondiente, que las convocará en el mes de junio y/o septiembre, en el día y hora que la comisión evaluadora determine, y que se harán públicas con suficiente antelación en la página web y en el tablón de anuncios de cada centro.



Los admitidos formalizarán su matrícula, conforme al modelo que les facilitará la secretaría de cada centro, durante el mes de julio o en la segunda quincena de septiembre, en el plazo que cada centro determine con la antelación y publicidad suficientes.



El alumnado que vaya a realizar un curso superior a primero realizará su matrícula una vez finalizada la evaluación de junio o septiembre, según proceda, en los plazos que en cada caso fije el centro, con antelación y publicidad suficientes.