Suspendidos los exámenes de junio de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Extremadura

La Consejería de Educación y Empleo ha suspendido los exámenes de junio en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y la convocatoria de la modalidad libre para el curso 2019-2020, pero mantiene la convocatoria extraordinaria de septiembre, condicionada a la evolución de la situación sanitaria.



Así lo recoge la instrucción de la Secretaría General de Educación sobre la organización, funcionamiento y aplicación de la evaluación en las enseñanzas de régimen especial ante la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 para el curso académico 2019-2020 y previsiones para el curso 2020-2021.



Concretamente, en su redacción, Educación ha tenido en cuenta las sugerencias realizadas por los sectores implicados en estas enseñanzas, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Así, y en cuanto a la convocatoria ordinaria de junio, quedan suspendidas tanto las pruebas unificadas presenciales de certificación como las de promoción de competencias lingüísticas de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en las modalidades presencial y a distancia.



En ese sentido, se mantiene la convocatoria extraordinaria de septiembre, de acuerdo con un calendario alternativo que se publicará "con la suficiente antelación", señala.



Además, de forma excepcional y si las circunstancias sanitarias o de otro tipo lo permitieran, la Secretaría General de Educación podría autorizar el próximo curso una "convocatoria adicional única y voluntaria" para el alumnado afectado por la suspensión de convocatorias, lo cual "se anunciaría con suficiente antelación", avanza el Ejecutivo regional.



En ese sentido, la Consejería de Educación ha resaltado el "interés prioritario" en el que ningún alumno pierda el curso, por lo que se autoriza, de forma excepcional para el curso 2019-2020, "la flexibilización de los criterios y procedimientos de evaluación y promoción, aunque en ningún caso la promoción del alumnado supondrá la certificación del nivel correspondiente", apunta.



Para obtener dicha certificación, el alumnado deberá superar las pruebas específicas y unificadas de certificación de competencias lingüísticas del correspondiente nivel con arreglo al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas que se convoquen con posterioridad.



No obstante, la promoción en los segundos cursos de cada nivel no será obligatoria, por lo que el alumnado podrá optar por permanecer un año más en el mismo curso.



En cuanto a las pruebas específicas de evaluación y recuperación de la modalidad a distancia 'That's English' que no puedan realizarse a final de curso, podrán tener lugar a lo largo del mes de septiembre y octubre, si fuera necesario.



Cabe destacar que según establece la instrucción, entre el 1 y el 12 de junio, las EOI centrarán su actividad lectiva exclusivamente, en los horarios establecidos y por los medios disponibles en función de las condiciones sanitarias, en tareas de atención tutorial y orientaciones al alumnado de cara al estudio y preparación de las pruebas de promoción y/o certificación.



OTRAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



Además, tanto en el caso de las EOI, como en otras enseñanzas de régimen especial (las Deportivas, Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, Diseño, Arte Dramático y Música) los plazos de anulación de matrícula o convocatoria de exámenes para el curso 2019-2020, paralizados por el estado de alarma, se retomarán en cuanto las circunstancias sanitarias lo permiten.



En cuanto a las Enseñanzas Deportivas, la instrucción establece que en el nivel III, la evaluación extraordinaria tendrá lugar en septiembre y "podrá realizarse de manera presencial o, de forma excepcional, a distancia o en línea, en función de la evolución de las condiciones sanitarias", señala.



Por lo que respecta a la formación práctica, ésta queda integrada con el proyecto final, mientras que en las enseñanzas de grado medio, "la estancia en entornos productivos será sustituida por una propuesta de actividades asociadas a situaciones reales de trabajo o práctica deportiva".



También queda integrada la formación práctica y el módulo de proyecto final en el caso de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. Las pruebas de acceso a estas enseñanzas tendrán lugar en julio y/o en septiembre, o a distancia o en línea, dependiendo de las condiciones sanitarias.



Respecto a las Enseñanzas Elementales de Música y Danza, la evaluación final será en junio, pero "si las condiciones sanitarias lo impidieran o desaconsejarán podrán celebrarse en julio, septiembre o, en última instancia, a distancia o en línea, siempre que sea viable", señala.



A este respecto, el Ejecutivo regional apunta que la promoción será flexible y en cuanto a la certificación también se flexibilizarán las condiciones en que el alumnado deberá permanecer un año más en el curso en caso de tener asignaturas sin superar. Además, se autoriza la ampliación de la permanencia en estos estudios un año más.



Igualmente se autoriza la permanencia de un año más en las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza. En estas enseñanzas, las tareas y actividades lectivas se centrarán en el repaso, consolidación y avance del currículo y sólo se podrán realizar pruebas finales presenciales si las condiciones sanitarias lo permiten. De no ser así, se podrán hacer a distancia o en línea, siempre que sea posible.



Las pruebas presenciales de acceso al primer curso se podrán realizar la primera quincena del mes de julio o, dependiendo de las condiciones sanitarias, en fechas posteriores en julio o septiembre, mientras que en última instancia, podrían desarrollarse de manera no presencial mediante grabación del alumno.



Con respecto a las Enseñanzas Superiores de Diseño, Arte Dramático y Música, la instrucción de la Secretaría General de Educación, que también autoriza la permanencia de un año más en estas enseñanzas, establece la defensa del trabajo fin de estudios preferentemente de manera presencial durante el mes de junio. Si no fuera posible se haría en julio, septiembre o, en última instancia, a distancia o en línea.



Finalmente, en estas enseñanzas también las prácticas externas se realizarán de manera integrada con el trabajo fin de estudios o con alguna asignatura de perfil práctico. No obstante, el alumnado podrá renunciar a la convocatoria de las prácticas externas del curso actual y realizarlas durante el próximo curso, para lo que deberá matricularse en el nuevo curso.