El TSJEx obliga a la UEx a designar por sorteo los vocales de los tribunales

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha estimado el recurso de apelación presentado por USO, frente a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso/Administrativo nº2 de Badajoz, con lo que anula las resoluciones de 5 de noviembre y 28 de diciembre, ambas de 2018, de la Universidad de Extremadura (UEx), sobre la designación de los vocales que deben formar parte del Tribunal de selección del personal de administración y servicios (PAS) funcionario.

En concreto, la Sección Sindical de USO en la UEx se congratula de este fallo que aclara "rotundamente" que la UEx "no puede realizar una interpretación contraria a los principios constitucionales y Legales que rigen el acceso a la función pública, como son los de transparencia e imparcialidad".

Así pues, tal y como señala USO en una nota de prensa, la medida planteada por la UEx era "a todas luces, irregular", dado que "la regla del sorteo debe darse para la designación de todos los vocales, sin excepción, de la Comisión de Selección que se trate".

Además, según la sentencia, "otra forma de designación", en el caso de la UEx la designación directa, "sería contraria a los principios de mérito y capacidad que rigen en el acceso a la función pública y el principio de objetividad que rige la actuación administrativa", según el artículo 103 de la Constitución.

También es claro, notorio e importantísimo, lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley 13/2015 de Función Pública de Extremadura: "en todo caso, los vocales deberán ser designados por sorteo, sin perjuicio de que las personas seleccionadas deban poseer la capacitación, competencia y preparación adecuadas".

Por tanto, "no hay más ciego que aquel que no quiere ver", precisa USO que es el único sindicato, de los representados en la UEx, "que ha llevado esta irregularidad hasta sus últimas consecuencias, lo cual ya no sorprende el quehacer del resto de sindicatos, donde, como en otras ocasiones, se opta por la callada cómplice y apoyan al del gobierno de turno", concluye.