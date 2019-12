CCOO lanza una campaña para evitar los abusos laborales entre los jóvenes en Navidad

Jóvenes CCOO de Extremadura ha puesto en marcha estas fechas la campaña informativa 'Esta Navidad, no regales tu trabajo' destinada a jóvenes con el fin de "evitar los abusos laborales y las sobrecargas de trabajo que se producen estos días".



Así pues, a través de esta iniciativa, el sindicato quiere recordar la importancia de respetar el registro de jornada obligatorio desde su implantación por Real Decreto Ley y la particularidad de las que las horas extras deben ser compensadas según lo que establezca el convenio colectivo, bien mediante abono económico, bien mediante tiempo de descanso.



También se recuerda que "los trabajadores y trabajadoras tienen un mínimo tiempo de descanso diario y semanal", así como que "la carga excesiva de trabajo repercute negativamente en la salud de las personas y que se ha de permitir la conciliación de la vida familiar y laboral", señala.



Además, para explicar todo esto, jóvenes CCOO de Extremadura instalará una mesa informativa este jueves, 26 de diciembre en Badajoz, en la Ronda del Pilar, esquina con Calle Correos, para informar de esta campaña, en horario de 12:00 a 14:00 horas.



Y es que, según informa CCOO en una nota de prensa, en el periodo navideño "los contratos precarios se disparan" y se produce una concentración del trabajo en unos días muy concretos, con sobrecarga de trabajo, jornadas interminables, horarios que no se cumplen y exigencia de horas extras.



En ese sentido, mediante el incumplimiento de los horarios establecidos, el exceso de carga de trabajo y la no compensación de las horas extras, el empresariado no sólo ahorra costes laborales, sino que evita contratar más personal para desempeñar el puesto de trabajo y, a su vez, se pone en riesgo la salud de las trabajadoras y trabajadores, al no respetar la jornada máxima, el tiempo mínimo de descanso y aumentar la carga de trabajo del personal contratado.