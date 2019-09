CCOO se concentra para reclamar la reducción horaria para los docentes mayores de 55 años

La Federación de Enseñanza de CCOO-Extremadura ha convocado la tarde de este jueves, 26 de septiembre, una concentración ante la Delegación Provincial de Educación de Badajoz a las 18:00 horas, para reivindicar "la aplicación real y efectiva de la reducción horaria para todos los docentes extremeños mayores de 55 años que lo soliciten".



En concreto, según informa la federación sindical de CCOO en una nota de prensa, la reducción horaria para todos los docentes mayores de 55 años que lo solicitaran se acordó en la Mesa Sectorial "hace más de un año" y la Consejería de Educación se comprometió a llevarla a cabo en los centros de Infantil y Primaria el curso pasado, y debía ampliarse este mismo curso a los docentes de Secundaria y resto de Cuerpos este curso.



Una reducción que, según añade CCOO, se había negociado y acordado también hace más de un año entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos con representación en la Mesa General de la Función Pública de Extremadura, y estaba ya, también, en los Acuerdos de Estabilidad en el Empleo Público firmados entre los sindicatos con representación estatal y el Gobierno central en los años 2017 y de 2018.



Ante esta situación, la Federación de Enseñanza de CCOO ha recordado que para su "sorpresa", el pasado 19 de junio, la Consejería de Educación y Empleo les comunicó en la Mesa Sectorial Extraordinaria, que finalmente no se iba a aplicar la reducción horaria acordada alegando falta de presupuesto, sino que únicamente se aplicaría "en aquellos centros en que esa reducción no supusiera la contratación de nuevo profesorado, es decir, a coste cero para la propia Administración".



Por ello, CCOO ha reiterado que "eso no era lo acordado", por lo que la Consejería de Educación "ha faltado a su palabra con los docentes extremeños al incumplir lo negociado con sus legítimos representantes".



Así, esta federación sindical de CCOO ha tachado de "inaceptable" este "incumplimiento", tras lo que se ha reafirmado en su "exigencia de que se atienda a todos y cada uno de los docentes y las docentes mayores de 55 años que lo soliciten en su derecho a la reducción del horario lectivo semanal".



NO SE REDUCE LA JORNADA DEL TRABAJO



En ese sentido, la organización sindical ha recordado que "solo se trata de reducir el horario lectivo de atención directa a alumnos", pero "no se reduce la jornada total de trabajo pues esas horas se dedicarían a otras actividades en el propio centro", explica el sindicato.



Se trata, además, de un "derecho individual que la Consejería debe garantizar sin penalizar a los propios centros, cubriendo todas las necesidades que surjan de la aplicación de este derecho, en ningún caso cargando con más horas al resto del profesorado, sino con una dotación adecuada y suficiente de personal", añade.



Además, ha destacado que esta es "una medida de salud laboral", ya que "reduce la carga de trabajo de profesionales con una dilatada experiencia profesional y permite a los centros aprovechar esa experiencia más allá de las horas lectivas", en tareas que redundan en beneficio de toda la comunidad educativa, algo que "repercutirá en la mejora de la calidad de la enseñanza", explica la Federación de Enseñanza de CCOO.



En definitiva, añade el sindicato, se trata de "entender y respetar la importancia de la negociación colectiva" que ha permitido en estos últimos años en el sector educativo, como en el resto de sectores, "amortiguar el efecto de los recortes", por lo que lamenta que el "incumplimiento" de la Consejería de Educación en un asunto pactado y comprometido en una Mesa Sectorial "desvirtúa la negociación colectiva tan necesaria para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y plantea un horizonte de conflictos laborales de imprevisibles consecuencias".



Una situación ante la que en la tarde de este jueves, profesores y sindicatos mostrarán "una vez más" su "rechazo a la actitud de la Consejería ante un problema que afecta directamente a muchos profesionales de la educación en nuestros centros, al tener cumplidos 56 años o más".



Finalmente, CCOO ha convocado a todos los docentes extremeños a esta concentración frente a la Delegación Provincial de Educación de Badajoz, en la avenida de Europa de la capital pacense, a las 18:00 horas para "recordarle a la Consejería de Educación que los acuerdos se cumplen", concluye.