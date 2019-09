Convocado el procedimiento admisión para realizar módulos profesionales en oferta parcial

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado una resolución de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta por la que se convoca el procedimiento de admisión para la realización de módulos profesionales, incluidos en títulos de Formación Profesional (FP), en la modalidad de oferta parcial en la región, para el curso 2019/2020.



En concreto, esta resolución tiene por objeto regular la convocatoria del procedimiento de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos, en oferta modular parcial, para plazas vacantes que resulten del proceso general de admisión en régimen presencial, en Extremadura, para el curso 2019/2020.



Además, regula igualmente la oferta, el desarrollo y la convocatoria de módulos profesionales de FP del sistema educativo incluidos en títulos de Formación Profesional, en la modalidad parcial, en régimen presencial, excepto los módulos de Formación en Centro de Trabajo y Proyecto, tal y como informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



DESTINATARIOS



Así pues, esta oferta irá destinada a todas las personas mayores de 18 años y, en especial, a los trabajadores, ocupados o desempleados, que les permita la adquisición o mejora de su formación y/o recualificación profesional y les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo.



La publicación de la oferta modular parcial se realizará del 7 al 9 de octubre y la presentación de solicitudes de admisión de alumnos será del 10 al 16 de octubre para, posteriormente, realizar la matrícula del 21 al 24 de octubre.



Con respecto a la oferta parcial específica, cuando el centro la realice y fije el plazo, el proceso de admisión de solicitudes no será inferior a seis días hábiles y la matriculación en el centro deberá ser antes del comienzo de las actividades lectivas.



En cuanto a los requisitos de acceso, el alumnado que desee cursar módulos incluidos en los títulos, y asociados o no a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, deberá reunir una serie de obligaciones como tener, al menos, 18 años o cumplir esa edad en el año en el que comienza el curso escolar.



Excepcionalmente, y sólo para ciclos formativos de Grado Medio, podrán cursar estas enseñanzas las personas mayores de 16 años que lo soliciten y tengan un contrato laboral que no les permita acudir al centro en régimen ordinario; o sean deportistas de alto rendimiento.



La oferta modular parcial de las enseñanzas de ciclos formativos se hace en los centros docentes mediante dos modalidades: modular parcial ordinaria, es decir, módulos profesionales que conforman los ciclos formativos para los que, tras finalizar el proceso de admisión en régimen ordinario, haya plazas vacantes.



Y oferta modular parcial específica, que es la de módulos profesionales propuestos por los centros de manera específica y diferenciada de los impartidos en los ciclos formativos para los que está autorizado en régimen ordinario.



La Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo publicará en el Portal de Educación de Personas Adultas y a Distancia http://www.educarex.es/eda la oferta que haya quedado vacante una vez haya finalizado el proceso de admisión convocado.



Finalmente, las solicitudes de admisión se podrán obtener en los centros educativos autorizados para impartir estas enseñanzas, y a través de la página web de la Consejería de Educación y Empleo http://educarex.es/eda, y se dirigirá al centro en donde se impartan los módulos que desea cursar, o en cualquiera de los lugares establecidos.