CCOO: El curso arranca "con mismos problemas" porque la Junta "no ha hecho sus deberes"

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha lamentado este viernes que el curso escolar 2019/20 ha comenzado "con los mismos problemas de años anteriores, pese a los mensajes triunfalistas de la Consejería de Educación", que a su juicio "vuelve a suspender nada más comenzar".



En concreto, esta situación se produce porque la Consejería de Educación "no ha hecho sus deberes durante el verano y está desaparecida en este comienzo de curso", por lo que ha señalado que "falta gente al timón, con ganas, con responsabilidad y con capacidad de gestión".



Así pues, la federación sindical ha apuntado que hay profesores que se han incorporado a sus centros educativos "unas horas antes de que lo hicieran sus alumnos" y otros "siguen esperando a ser adjudicados tras la suspensión del segundo llamamiento del viernes 13".



Ante esta situación, la federación sindical de CCOO ha criticado a la Consejería de Educación porque "de nuevo" en este curso ha "ignorado" su petición de contratar a todos los docentes que vayan a disfrutar de vacante durante todo el curso escolar el mismo día 1 de septiembre.



Se trata de una "de justicia laboral, pues no perderían año tras año varios días de cotización entre despido y nuevo alta", y que además, "redunda directamente en la calidad" del sistema educativo ya que permitiría que pudieran participar en la ronda de elección de horarios, coordinarse con sus departamentos y tener conocimiento sobre sus nuevos alumnos y los materiales con los que van a trabajar.



A través de una nota de prensa, esta federación de enseñanza considera que el sistema de llamamientos telemáticos "sigue sin funcionar correctamente", ya que ha sufrido los problemas de cursos anteriores como caída de los servidores y fallos continuos durante varios días, tras lo que ha lamentado que "todo el sistema informático se bloquea con cada convocatoria y tarda horas, cuando no días, en volverse a activar".



Ante esta situación, el sindicato ha reclamado que cuando se registran estos problemas, la Administración "debería de prorrogar el plazo de peticiones previsto".



"CAOS" EN EL PRIMER LLAMAMIENTO



Igualmente, según señala la federación sindical de CCOO, "por si todo esto no fuera suficiente" este curso a la Consejería de Educación "le ha dado por improvisar", ya que "sin negociación ni comunicación previa" ha decidido permitir que todos los integrantes de todas las listas, convocados o no, puedan pedir todas las plazas ofertadas en cada llamamiento.



Esto ha provocado que el "caos" del primer llamamiento "ha supuesto tal aluvión de reclamaciones que ha habido que suspender el siguiente para poner orden, retrasando aún más la incorporación de una parte de la plantilla", señala la organización sindical.

Una situación ante la que CCOO ha mostrado su "malestar", en primer lugar porque al día previo al primer llamamiento telemático se había celebrado una mesa sectorial, ante la que "lo mínimo habría sido avisar a las organizaciones sindicales presentes en esa reunión de la intención de implementar los cambios mencionados", ha dicho.



En ese sentido, CCOO ha advertido que no va "a tolerar por más tiempo que esta Administración actúe de espaldas a los legítimos representantes de los trabajadores sin plantear la más mínima posibilidad de negociación" en cuestiones que según señala, "afectan de lleno a las condiciones acceso de los docentes extremeños", por lo que advierten que van "a exigir con firmeza respeto a la negociación colectiva".



Además, considera el sindicato que los cambios introducidos en el sistema de llamamientos "sin previo aviso ni notificación a los afectados", han supuesto que muchos docentes no hayan participado en la primera convocatoria, por desconocimiento de que podían hacerlo aun no estando convocados, o que hayan cometido errores que han supuesto su reserva y exclusión definitiva de sus correspondientes listas, señala.



Por eso, la federación sindical ha avanzado que van "a exigir responsabilidades por este caos organizativo", así como la "reparación del daño causado a muchos docentes por tanta improvisación y cambios sin previo aviso".



PROLIFERACIÓN DE MEDIAS JORNADAS



En su balance del inicio del curso, la Federación de Enseñanza de CCOO ha criticado la "proliferación de las medias jornadas, que se han institucionalizado" en la Consejería de Educación, y que "precarizan aún más, si cabe, el trabajo de los interinos", así como "las obras sin acabar en muchos centros y las aulas que aún esperan la llegada de docentes y otros tantos especialistas, sobre todo para atender a alumnos con necesidades educativas especiales".



Por otra parte, y aunque valoran que "tras siete años de reivindicaciones" se ha conseguido volver a las 18 horas docentes en Secundaria, recuerda CCOO que "sigue sin atenderse la reclamación para rebajar las horas en Infantil y Primaria, primero a 23 horas, para avanzar hacia la plena equiparación de las condiciones laborales de ambos cuerpos".



Tampoco se ha puesto en marcha, tal y como se acordó en varias mesas de negociación, la reducción horaria para los docentes mayores de 55 años que lo soliciten, señala esta federación sindical, que asegura que la consejería "incumple lo acordado, pretendiendo implementar esta medida solo en los centros de Educación Infantil y Primaria y siempre y cuando no suponga la necesidad de contratar más personal, es decir, a coste cero", lo cual "no es lo negociado".



En este punto, recuerda que el curso pasado "se debería haber concedido dicha reducción a todos los maestros/as de Infantil y Primaria que lo solicitasen y este año la medida se debería haber hecho extensiva al resto de cuerpos", señala CCOO.



Por todo ello, la Federación de Enseñanza de CCOO apunta que no va "a admitir que se incumpla lo pactado en las mesas", por lo que ha convocado una concentración el próximo jueves 26 de septiembre, frente a la Delegación Provincial de Educación de Badajoz, de 18:00 a 19:00 horas.



Finalmente, ha asegurado que la Consejería de Educación "vuelve a suspender nada más comenzar", y que reclaman que "se ponga a trabajar sin más dilación en todos los asuntos pendientes de resolver", ha sentenciado.