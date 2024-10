Aemet amplía a toda Extremadura los avisos amarillos por lluvias este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado los avisos amarillos a toda la comunidad autónoma de Extremadura ante la probabilidad de fuertes lluvias este jueves, 31 de octubre.



En concreto, los avisos permanecen activados desde las 00:00 horas y se mantendrán hasta las 24:00 ante la probabilidad de precipitaciones que alcancen los 15 litros por metro cuadrado en menos de una hora, que se eleva a 20 litros en el Sur de Badajoz.



A su vez, en el sur de la comunidad autónoma también se ha activado un avisto por riesgo de tormentas, en este caso hasta las 12:00 horas, al igual que otro por probabilidad de que se alcancen acumulaciones de más de 40 litros en 12 horas.

De este modo, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta de nivel amarillo en las comarcas de las Villuercas, Montánchez y la Siberia ante la previsión de precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En este sentido, desde el 112 Extremadura se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda que circule por las carreteras con la máxima precaución, estar atentos a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas; no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos; y mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua en las casas.

Asimismo, en caso de necesidad y emergencia, ponerse en contacto con el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, según informa la Junta en una nota de prensa.

LA DANA SIGUE SOBRE ESPAÑA

La Agencia Estatal de Meteorología también ha querido lanzar un mensaje "muy claro": "La DANA sigue sobre España. Se están produciendo tormentas muy intensas, ayer en Andalucía, hoy en Castellón. Vamos a seguir así gran parte de la semana".

Aemet ha trasladado este mensaje a través de su cuenta de Twitter para pedir precaución: "No solo es que llueve sobre mojado, sino que muchos recursos están centrados en la emergencia de Valencia.

Actuar con sentido común y siguiendo indicaciones de '112', Delegación de Gobierno y Bomberos".

Y ha pedido a la población que se mantenga informada: "No te confíes. No tengas sensación de falsa seguridad en zonas del litoral donde no llueve".

A este respecto, ha matizado que muchas víctimas de la provincia de Valencia se han producido en zonas donde no llovía arrastrados por la riada. "La crecida de un barranco se produce muy rápida", ha sentenciado.