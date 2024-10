PP pide a PSOE investigar supuesto caso violencia sexual por político para ser "ejemplar"

Ep.

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido en nombre de su partido al PSOE en la comunidad que investigue para determinar "exactamente" qué ha podido ocurrir en el asunto del testimonio de una presunta víctima de violencia sexual por parte de un político de Badajoz, y que este domingo ha publicado en sus redes sociales la periodista Cristina Fallarás.



Así, en alusión a un testimonio "tremendamente grave", el 'popular' ha remarcado la importancia de que el PSOE extremeño investigue porque, a su juicio, no se puede "intentar dar lecciones y luego no ser ejemplar".



Tras dejar "tremendamente claro" que "estos comportamientos tienen que ser desterrados, condenados y hay que evitar el silencio", ha pedido al PSOE que ante un testimonio que "a todos nos hace que se nos revuelvan las tripas, se condene y se investigue, porque eso no puede quedar ahí".



"El silencio, como hemos dicho, es el principal aliado del abusador y no puede haber silencio ni falta de investigación en este caso", ha espetado, al tiempo que se ha alegrado además del "cambio de postura" del PSOE, porque "lo primero que hacen en sus redes sociales fue decir que tenían un código ético y no podían hacer nada para posteriormente sacar un comunicado y ponerse a disposición de la ley".



Así, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida, Sánchez Juliá ha remarcado que el PP de Extremadura lo que ha hecho "es no acusar a nadie, no señalar", al tiempo que ha subrayado que ante un testimonio "extremadamente grave" lo que sí que pide es que se investigue para determinar "exactamente qué ha pasado".



"O sea, no puede quedar eso en el silencio, no puede quedar en el olvido. Por lo tanto, la responsabilidad como partido de gobierno que somos es exigir que se investigue y ver exactamente qué es lo que ha pasado", ha ahondado el 'popular'.



Al mismo tiempo, ha defendido que esto es "una lucha de todos" y que "esto no depende ni de siglas, ni de colores, ni de clase política", sino que por lo tanto "la responsabilidad tiene que ir de la mano de todos".



ANIMA A LAS SUPUESTAS VÍCTIMAS A DENUNCIAR



Por otra parte, la lanzado un mensaje "muy importante" en el que el PP de Extremadura anima a las supuestas víctimas a denunciar, "sea el agresor del partido que sea, sea el agresor quien sea", porque "la protección de las víctimas se consigue denunciando".



"Desde el Partido Popular de Extremadura queremos animar a esa denuncia para que la protección de la víctima sea siempre lo primero. Hemos llamado a la responsabilidad, hemos llamado a que se investigue un testimonio tremendamente grave y a los que no nos pueden intentar dar lecciones y luego no ser ejemplar", ha aseverado Sánchez Juliá.



"Nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, pedir responsabilidad, que se investigue y estar al lado de las víctimas animando a que se denuncie en una situación extremadamente grave", ha insistido el 'popular'.



Por otra parte, preguntado sobre si los partidos políticos deberían denunciar si tienen indicios casos de violencia sexual, el portavoz 'popular' ha incidido en que esta cuestión "no una responsabilidad sólo de los partidos políticos, es una responsabilidad de toda la sociedad".



"Es una responsabilidad de toda la sociedad que quien siente ese tipo de acoso o de abuso y quien es víctima se sienta apoyado para poder ir a denunciar. Lo que no podemos es silenciar, sea un partido político o quien sea. Yo creo que esto va mucho más allá, sinceramente, de los partidos", ha remarcado.



"Los partidos tenemos nuestros mecanismos, nuestros protocolos, pero creo que, aparte de eso, somos personas y como sociedad lo que tenemos es acompañar a las víctimas en todo un proceso que no es fácil. Para que nadie tenga miedo, para que nadie se sienta sola, para que nadie siente incluso la vergüenza de tener que contar una situación tan sumamente íntima, comprometida y desagradable", ha aseverado. "Lo importante es acompañar y estar con las víctimas", ha concluido.