PP: La "tendencia" y los "récords" en Extremadura evidencian que sus políticas funcionan

La diputada del PP en la Asamblea Pilar Gómez de Tejada ha recibido con "mucho optimismo" y "mucho orgullo" los datos de la EPA del tercer trimestre en Extremadura, y ha considerado que la "tendencia" y los "récords" que éstos encierran evidencian que las políticas que está poniendo en marcha el Gobierno de María Guardiola están funcionando.



En todo caso, ha subrayado que "con humildad hay que seguir trabajando" para que continúe la actual "tendencia", y para que Extremadura "por fin vaya a la cabeza de todo" y "no a la cola" como ocurría ante de la llegada de Guardiola al poder.



"Creo que tenemos los mejores datos de EPA de toda España", ha espetado Gómez de Tejada, quien ha remarcado que a tenor de los datos de la EPA conocidos este viernes "Extremadura sigue batiendo récords", en tanto que en el último trimestre el número de parados ha disminuido en la región en 7.400 personas, y en comparación con el periodo de 2023 hay 15.200 extremeños más trabajando (un 18,1 por ciento menos de parados).



"Desde que gobierna el PP, el gobierno presidido por María Guardiola esta tendencia se sigue manteniendo, seguimos batiendo récords", ha sentenciado, al tiempo que ha incidido en que en comparación con las cifras nacionales Extremadura mejora "en cuatro veces" la tasa, y el número de parados desciende en la comunidad en "3,5 veces".



"Esto nos tiene que llenar de orgullo, evidentemente también de responsabilidad de seguir trabajando... Mientras haya un solo parado en Extremadura hay que seguir, pero evidentemente la tendencia es muy buena y la seguimos manteniendo", ha afirmado Gómez de Tejada, quien ha considerado que "esto no es fruto de la casualidad" sino que "este trabajo es fruto de las medidas y del gobierno de este último año".



Así, en rueda de prensa este viernes en Mérida, ha destacado que Extremadura tiene ahora mismo 430.600 personas ocupadas, con 11.400 más en el último trimestre, y que de esas además 192.100 son mujeres (casi 8.000 féminas más trabajando que en el último año); y ha destacado que el 97 por ciento de la "fuerte" subida de la ocupación en la región la representan mujeres trabajando.



"Cualquier dato que se coja casi de la EPA de este tercer trimestre es para sacar pecho, pero evidentemente para seguir trabajando con muchísima responsabilidad", ha declarado.



AUTÓNOMOS



También ha destacado la diputada del PP que la región cuenta con 600 autónomos más respecto al último año, algo que a su juicio "evidentemente está relacionado" con el Programa de Estímulo para la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo firmado por la presidenta María Guardiola con las organizaciones de autónomos, y que destinará 316 millones de euros para potenciar, mantener y consolidar este tipo de empleo en Extremadura.



"Como siempre decimos, es el empleo privado, son los autónomos, son las empresas el verdadero motor de esta región, son los que crean empleo estable", ha espetado la diputada del PP, quien ha recordado que de hecho en el sector privado ha aumentado el número de asalariados en más del triple que en el sector público.



"Es ahí donde tenemos que poner las medidas, es ahí donde se está gobernando, y es ahí donde aunque pese al PSOE que por lo visto nuestras medidas son malísimas, mes tras mes y EPA tras EPA se está demostrando que esas medidas funcionan, que se está generando empleo, que se está generando riqueza, que se está creciendo en Extremadura, que Extremadura sigue creciendo, y que en sólo un año de gobierno del PP y de la presidenta María Guardiola esas medidas con datos está demostrando que funcionan", ha incidido.



Así, ha defendido que "cuando se apuesta por la cultura emprendedora, por escuchar a las empresas, por escuchar a los autónomos, las cosas funcionan". "Son ellos que tienen que decir qué es lo que verdaderamente necesitan para generar empleo y para generar riqueza", ha recalcado.



"Con humildad hay que seguir trabajando, hay que seguir en esta tendencia, pero nosotros no podemos más que estar orgullosos, a pesar de las políticas a nivel nacional", ha dicho; al tiempo que ha afirmado que "si en Extremadura hubiera habido este tipo de medidas y este gobierno durante los últimos años y no sólo este último año, seguramente ahora estaríamos en otra situación".



"Pero para eso está aquí el Gobierno del PP, de la presidenta Guardiola y para eso vamos a seguir trabajando para que Extremadura por fin vaya a la cabeza de todo y no a la cola como estábamos siempre antes", ha dicho. "Creo que tenemos los mejores datos de EPA de toda España", ha concluido Gómez de Tejada.