Vox se siente "protagonista" del "récord histórico" en la cifra de desempleo

Ep.



El diputado del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura Álvaro Luis Sánchez-Ocaña ha manifestado que su formación se siente "protagonista" del "récord histórico" de la cifra de paro recogida en la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre pero ha pedido ser "cauto".



De esta forma, Sánchez-Ocaña ha valorado en rueda de prensa el descenso del paro en 7.400 personas, con lo que Extremadura acumula 68.900 parados y, aunque es un 9,7 por ciento menos que el trimestre anterior, a juicio de Vox sigue siendo un número de parados "importante para una región como Extremadura", por lo que ha abogado por ser "cauto".



"Lo que nos interesa recalcar a nosotros es que la cifra en Extremadura supone un récord histórico y estamos convencidos de que es gracias a las políticas de empleo o a las medidas que pusimos sobre la mesa hace un año. Están dando sus frutos ahora. Saben que las políticas de empleo no funcionan de un día para otro, sino que necesitan un periodo a medio o largo plazo para empezar a ver resultados", ha aseverado.



No obstante, el diputado de Vox ha lamentado que pese a estos datos positivos Extremadura sigue estando "por encima" de la media española en tasa de paro y continúa como la "tercera peor región del paro, solo por detrás de Andalucía y las Canarias".



En este sentido, se ha referido al "paro estructural" con el que cuenta la región e integrado por personas que "no quieren trabajar" por la política de "subvenciones, pagas y subsidios", lo que "impide que florezca el mérito y la necesidad de trabajo".



De esta forma, Sánchez-Ocaña se ha mostrado partidario de revocar dichas políticas si se quiere que el empleo en Extremadura "aumente y, sobre todo, sea un empleo de calidad".



Por su parte, ha mostrado su satisfacción por el descenso experimentado en cuanto al empleo en los jóvenes, aunque también ha abogado por ser "cauto" con dichas cifras porque, al ser periodo estival, muchos de esos empleos tienen directa relación con la hostelería y son "empleos intermitentes".



"Creemos que las políticas de empleo están funcionando, pero debemos seguir trabajando para atraer el talento de joven a nuestra tierra, que casi todo, como saben, se va afuera, acabar con esa gran lacra que es la despoblación, intentar que nuestros pueblos vuelvan a tener vida, vuelvan a tener empleo y, sobre todo, queremos tener empleo, queremos tener turismo, pero sin unas infraestructuras decentes, es poco menos que imposible", ha aseverado.