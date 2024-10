Respaldo PP y PSOE a petición de Vox declarar a tauromaquia como Bien de Interés Cultural

Ep

La iniciativa, además de por parte de Vox, ha recibido el apoyo del PP y del PSOE, que han coincidido en defender las iniciativas que sus respectivos gobiernos han venido impulsando en favor del mundo del toro. Mientras, Unidas por Extremadura ha votado en contra.



Así, en defensa de la propuesta de su grupo, el diputado de Vox Álvaro Luis Sánchez Ocaña Vara ha remarcado la "obra artística" que a su juicio supone la práctica taurina, y ha pedido que ésta sea respetada "como tradición o como experiencia artística".



"Queda patente que el toreo es y debe ser considerado una práctica artística, por tanto cultura. Es nuestro deber como representantes públicos proteger y transmitir nuestro patrimonio cultural y artístico, en el cual la tauramoquia confirma un pilar imprescindible", ha espetado.



Al mismo tiempo, ha lamentado la "animadversión" que persigue en la actualidad a la práctica taurina, pese a la "cualidad artística" de la misma, y ha defendido la "necesidad imperiosa" de que sea declarada la tauromaquia como Bien de Interés Cultural.



Ha argumentado su petición con que "existen unas reglas fijas en el toreo las cuales han ido pareja a la evolución del mismo y sobre las cuales persiste su calificación como arte"; al tiempo que ha defendido también que "más que le pese a algunos, el toreo produce belleza" con la "unión" de torero y toro.



En este sentido, ha añadido igualmente que el toreo "más allá de las concepciones simbólicas, el toreo es el arte que con mayor sinceridad, transparencia y veracidad reproduce la realidad".



También ha remarcado el "rasgo distintivo" de la tauromaquia de que "la convivencia cercana a la muerte dota al torero de un sentimiento profundo al origen de toda potencia"; así como los "sentimientos" y la "experiencia estética" que el torero produce en los aficionados.



También, en cuanto a los detractores de la "fiesta", el diputado de Vox ha lamentado su "animadversión, repulsa y rechazo" a la tauromaquia, pese a que ésta "impresiona a propios y a extraños".



PP



A su vez, el diputado del PP José Manuel García Ballesteros ha defendido que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural de todos los españoles; al tiempo que ha destacado el compromiso del actual Gobierno autonómico de María Guardiola a este sector, otorgándole por ejemplo a la tauromaquia la categoría de Dirección General de la Junta.



De este modo, ha defendido a un sector que, según ha dicho "no" está en crisis como algunos sectores intentan hacer ver, sino que "aporta mucho dinero a las arcas públicas" y que, además, supone "pasión y respeto por el toro, el animal más bello del mundo".



"La tauromaquia puede gustar o no, pero negar el valor cultural de la misma sólo está al alcance de aquellos que no quieren entender cuál ha sido nuestra historia, con nuestros errores y nuestros aciertos", ha argumentado el 'popular', quien ha recordado palabras de Lorca relativas a que "la fiesta de los toros es la más culta que hoy hay en el mundo".



En esta línea de defensa de la tauromaquia, García Ballesteros también ha destacado el "apoyo y respaldo" de tantas personalidades públicos en España al mundo del toro.



Además, ha incidido en que "es una actividad profesional, legal y legítima en el país que da de comer a muchas familias, que crea riqueza, fija población al territorio, y ayuda al medio ambiente y la biodiversidad".



PSOE

El diputado del PSOE, José Ramón Bello Rodrigo, ha dicho que "hoy por hoy" no existe un "problema" con la tauromaquia en España, porque está en vigor una ley nacional que la dota de una "protección adecuada y completa".



En todo caso, ha mostrado la conformidad de su grupo a la iniciativa de Vox para refrendar el "apoyo" mostrado por los diferentes gobiernos socialistas en la región a la tauromaquia.



"Nadie ha hecho más en Extremadura en apoyo de la caza y la tauromaquia que los gobiernos socialistas de Guillermo Fernández Vara", ha incidido el diputado del PSOE.



"Aquí no nos van a encontrar, porque nosotros (el PSOE) estamos orgullosos de lo que hemos hecho por nuestro campo, por el apoyo a las ganaderías, por el respaldo manifiesto a la celebración de eventos taurinos, porque por mucho que les moleste, no van a apropiarse ni del trabajo de muchos que de manera, por cierto, callada y humilde se han dejado la piel por nuestro campo, nuestras tradiciones y nuestras fiestas", ha espetado.



En este punto, ha anunciado el apoyo del PSOE a la propuesta de Vox porque su partido, ha dicho, no va a consentir que "secuestren ni la bandera del país, ni los símbolos del Estado, ni mucho menos que reescriban la historia" de la que los socialistas han sido "verdaderos protagonistas" (en el apoyo al sector taurino en Extremadura).



UNIDAS POR EXTREMADURA



Mientras, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha recordado que la tauromaquia "ya está reconocida como patrimonio cultural desde 2013" y, por ello, "al estar ya protegida" la propuesta de Vox de declararla como Bien de Interés Cultural "no tiene mucho sentido".



En todo caso, ha remarcado que su formación es contraria a la tauromaquia en tanto que "un espectáculo de violencia jamás debería llamarse cultura".



"La cultura debería ser las escaleras para subir la cumbre del espíritu y el corazón, el alimento del alma, que enriquece, trae conocimientos, valores, como la amabilidad... por lo tanto, la tortura, el sufrimiento, la barbarie de disfrutar de un espectáculo de violencia jamás debería llamarse cultura", ha dicho.



Además, ha argumentado que "el hecho de que algo sea una tradición no implica que tenga que seguir produciéndose" y, tras incidir en que "no se puede asumir la crueldad como cultura", ha incidido en que "las sociedades progresan y sufren una evolución", y ha concluido que la tauromaquia "va a desaparecer" porque no cuenta con "interés" social.