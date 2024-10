Guardiola dice que su gobierno no va "a permitir una situación de bloqueo" en la región

Ep.



La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este jueves que su gobierno tiene "muy claro que en ningún caso", va "a permitir una situación de bloqueo para Extremadura", en alusión a los Presupuestos de la Comunidad para 2025, mientras que el presidente del Grupo Socialista, José María Vergeles, señala que el Ejecutivo regional "no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos".



María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista sobre cuándo tiene previsto la Junta de Extremadura presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2025.



En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha recordado que la Junta no ha presentado en el plazo previsto el proyecto de Presupuestos de 2025, cuando "el año pasado le recuerdo que la culpa era del Gobierno de Sánchez, que no había presentado la información suficiente para hacerlo".



Pero este año la Junta "no tiene ninguna excusa, tiene toda la información para hacerlo", ha señalado Vergeles, quien ha criticado que al no presentarlos, "lo que están haciendo es ocultar a los ciudadanos en qué invierten sus impuestos", ha dicho.



"No presentarlo es hurtar, es robar el debate parlamentario, es impedir a la oposición ejercer el control parlamentario", ha aseverado Vergeles, quien ha considerado que la presidenta de la Junta "no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos", sino que quiere que el PSOE "diga sí a sus propuestas", cuando este partido "es más serio que decirle sí a sus propuestas", ha dicho.



"Usted necesita acuerdos, pero no sabe ceder, no sabe negociar", ha asegurado el presidente del Grupo Socialista, quien ha criticado que el PP "quiere gobernar como si tuvieran una mayoría absoluta teniendo una insoportable minoría absoluta", ha recordado.



José María Vergeles ha aseverado que el Gobierno del PP "buscan tener unos presupuestos absolutamente inflados para ver si son capaces de dar respuesta a las malas previsiones que de sus cuentas hace la Airef en cuanto a deuda y a déficit", y ha lamentado que le "dicho no a todas y cada una de las propuestas que este grupo parlamentario les ha hecho".



Por todo ello, Vergeles ha instado a la presidenta de la Junta a "no esperar más", ya que "tiene que decidir, si los va a traer y no los va a traer y cuándo los va a traer" los presupuestos a la Asamblea, ya que los extremeños "merecen tener presupuestos".



GUARDIOLA DICE QUE "AÚN HAY TIEMPO"



En su respuesta, Guardiola ha señalado que "ojalá esa prisa que le ha entrado a usted para que presentemos las cuentas del 2025 en Extremadura la tuvieran con los Presupuestos Generales del Estado", por lo que le ha instado a que "vaya a Ferraz", y le ha llamado a la "tranquilidad, porque aún hay tiempo para presentar el proyecto de ley de Presupuestos para el 2025 de la forma más consensuada y más constructiva posible".



Unas cuentas en las que "no sólo es importante el cuándo, también lo es el cómo", ha aseverado Guardiola, quien ha instado a Vergeles a "ponerse a trabajar y dejar de buscar excusas rocambolescas, como despreciar a la consejera de Hacienda como interlocutora válida en esta negociación", ha dicho.



En cualquier caso, ha recordado a Vergeles que el Gobierno socialista anterior "hacía lo que le daba la gana con las fechas" de presentación de los presupuestos, "y con todo lo demás también", mientras que en la actualidad, con el Gobierno del PP, "el cambio está en marcha, Extremadura crece y lo hace a muy buen ritmo".



La presidenta extremeña ha considerado que los socialistas "deberían saber perfectamente lo que conlleva hacer unas cuentas e intentar aprobarlas con un acuerdo de mínimos", pero ha lamentado que con las propuestas que ha realizado el PSOE "es bastante difícil llegar a un acuerdo, no se puede avanzar".



Ante esta situación, ha resaltado que la consejera de Hacienda "ha sido muy generosa y les ha dado unos días para que puedan volver a sentarse en la mesa de negociación", por lo que ha considerado que ahora el PSOE "tiene que decidir si van a seguir siendo el freno o si van a querer ayudar a pisar el acelerador de la economía y del progreso de nuestra región", ha dicho.



Durante su respuesta, María Guardiola ha considerado que los extremeños "sabrán perfectamente quien ha querido anteponer la gresca a su futuro", y por qué "no se pudo avanzar en justicia tributaria aún más" y "por qué no se pudieron implementar nuevos servicios en materia sanitaria, en materia educativa, en materia de dependencia", ha dicho.



"Sabrán perfectamente que fue porque ustedes votaron bloqueo en lugar de futuro", ha lamentado la presidenta de la Junta, quien ha considerado que los socialistas "se debaten entre susto o muerte", tras lo que ha asegurado que "Extremadura va a seguir avanzando y va a seguir creciendo con su ayuda o sin ella", ha concluido.