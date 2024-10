El PP espera que la cumbre ibérica aborde el AVE y el PSOE la autovía a Monfortiño

Ep.

Los grupos políticos con representación en el parlamento extremeño han expuesto los principales asuntos que esperan que sean abordados este miércoles en la Cumbre Hispano-Portuguesa, que se celebra en Faro, para los intereses de la comunidad autónoma.

Si bien las conexiones viarias y ferroviarias entre ambos países por la región centran las demandas de forma mayoritaria, cada formación ha expuesto este martes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces celebrada para preparar el Pleno del próximo jueves, sus principales objetivos para el encuentro entre los gobiernos luso y español.

Así, la portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, ha lamentado que, al igual que respecto a la reunión del viernes entre Pedro Sánchez y María Guardiola, los asuntos que se van a abordar "no se dialogan, que no se consensúan", y en este sentido, se producen "grandes olvidos", como en el que ha incurrido el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, quien le ha precedido antes de su intervención, en la que no se ha referido a una "infraestructura fundamental entre España y Portugal", como es la autovía Ex-A1 que une el norte de Cáceres con Monfortiño.

Álvarez ha puesto en duda que lo haya olvidado, porque "a lo mejor es que como es la Junta de Extremadura la que la tiene olvidada, no quiere mencionar esas comunicaciones".

Para la dirigente socialista, está "bien" hablar del AVE Madrid-Lisboa, las mercancías, pero también ha echado de menos que se haya referido a que "Extremadura también tiene que invertir y con lo que también se tiene que comprometer con Portugal", porque parece que "aquí siempre hay una aplicación unidireccional y nunca bidireccional".

EL AVE, EN 2030

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, considera que Extremadura "tiene que jugar un papel fundamental" en esta cumbre como territorio fronterizo que es, y en este sentido ha reconocido que tiene "grandes expectativas" sobre temas "importantes para el futuro de la región".

Entre estas cuestiones ha situado el tren de alta velocidad Madrid-Lisboa pasando por Extremadura, sobre el que ha insistido en la fecha de finalización en 2030 y "no en el año 2034 como se está intentando plantear".

También sobre la "autovía ferroviaria" que necesita Extremadura por la que pasen las mercancías con la conexión ferroviaria entre Sines, Lisboa, Madrid y el puerto de Valencia pasando por Extremadura.

"Creemos que Extremadura tiene que estar muy presente en esta cumbre, que nuestras conexiones con el país hermano tienen que quedar fijadas y presupuestadas y que sean una prioridad también para el Gobierno de España", ha demandado.

AGUA Y DESPOBLACIÓN

Por su parte, el portavoz de Vox en el parlamento extremeño, Óscar Fernández, espera que se plantee la "revisión total" del convenio de Albufeira, en tanto que "el agua de España tiene que servir para que se cree riqueza en España".

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha remarcado que la región comparte muchas cuestiones con las comarcas de Alentejo o Centro de Portugal, como la despoblación, el envejecimiento o la "falta de infraestructuras".

"No todo es hablar del Convenio Albufeira ni todo es hablar de el AVE Lisboa-Madrid; es hablar también de cómo luchar contra la despoblación, cómo garantizar servicios sanitarios que puedan servir tanto para Portugal como para España".

REUNIÓN GUARDIOLA-SÁNCHEZ

Por otro lado, sobre la reunión del viernes entre la presidenta extremeña, María Guardiola, con Pedro Sánchez, el portavoz del PP ha replicado al líder de los socialistas extremeños que la "publicidad negativa" para la región la produce la imagen de los "extremeños tirados cuatro horas" por una incidencia en el tren este pasado fin de semana.

"Nos sorprende para mal las últimas palabras" de Miguel Ángel Gallardo, ha señalado Sánchez Juliá, quien le ha recriminado a los socialistas que no levanten la voz y pidan "soluciones inminentes" al tren extremeño en lugar de intentar lavarle la cara al Gobierno de España".

"La publicidad negativa la da un Gobierno que no actúa y hace que tengamos aquí en Extremadura el tren de la vergüenza", ha remarcado. Tras estas palabras, la portavoz parlamentaria socialista ha reconocido que no son "muy optimistas" con la reunión porque el PP "tiene una obsesión", que "desgraciadamente" no es Extremadura ni su gente, sino "derrocar el Gobierno de Pedro Sánchez, por tierra, mar o aire".

En este punto, ha abundado en que si Guardiola tuviera "grandes expectativas" acerca de esa reunión hubiese solicitado la "interlocución" de los socialistas extremeños. "Bien hubiera hecho en llamar a Miguel Ángel Gallardo", ha dicho, quien "hace meses" solicitó un encuentro con la presidenta regional para tener "posturas comunes en financiación autonómica, en infraestructuras, en movilidad, en lo que necesita Extremadura".

Con todo ello, esperan "poco" del encuentro más allá de los "lamentos y quejidos" de jefa del Ejecutivo regional, "como siempre".