El Grupo Social ONCE premia el altruismo y la atención de la sociedad extremeña

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal.

Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

Al evento de entrega, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, han asistido Ángel Sánchez, director general de la ONCE; María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura; Venancio Ortiz, presidente del Consejo Territorial ONCE Extremadura; Blanca Martín, presidenta de la Asamblea de Extremadura; José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura; Sara García, consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura; Ignacio Grajera, alcalde de Badajoz, y Fernando Iglesias, delegado de la ONCE en Extremadura. Han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales, así como representantes de la discapacidad y de la sociedad extremeña.

En el apartado de Empresa, ha recibido el premio PanContigo S.L. por poner en marcha el proyecto “Miguita a Miguita”, tan solo tres palabras pero que juntas tienen un gran significado.

Aprovechan el excedente de pan del día anterior y le dan una segunda oportunidad, vendiéndolo a mitad de precio y con lo recaudado, colaboran en acciones sociales, contribuyendo en sufragar necesidades sencillas y de proximidad, que, aunque sean de pequeña índole económica tienen un gran impacto social.

El galardón al estamento de la Administración Pública lo ha recogido el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, por el apoyo al proyecto "RAÍCES", Centro Regional de Atención al Cliente (CRAC) ubicado en el Colegio César Carlos I de la localidad, logrando que 10 personas con discapacidad puedan trabajar en su entorno.

En la categoría de institución, organización, entidad, ONG, lo ha recibido Club Maratón Badajoz, por favorecer la realización de deporte a personas ciegas mediante voluntariado. En el año 2022, el Club Maratón Badajoz tuvo conocimiento de la necesidad de diferentes personas afiliadas a la ONCE, de contar con alguna persona que pudiera guiarles para poder salir a correr.

Desde el citado club, se viene fomentando entre sus miembros la prestación voluntaria de esta ayuda a las personas ciegas o con discapacidad visual grave que lo demandan, haciendo posible que vuelvan a poder disfrutar de la práctica del deporte.

El Solidarios a la Persona Física lo ha recibido Magdalena Moriche, porque todas aquellas personas que han tenido la ocasión de conocerla coincidirán en que es un claro ejemplo de fuerza y entrega a su causa y, sin lugar a dudas, a su dedicación inicial le deben Aexpainba y Fundación Magdalena Moriche su existencia tal y como hoy la conocemos. Magdalena tiene dos hijos con Inteligencia límite, ellos son el motivo de que lleve toda una vida luchando por los derechos de sus hijos y de todas aquellas personas que se encuentran en la misma situación, "en tierra de nadie".

Finalmente, el Premio al Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación se ha entregado a La Noticia Inclusiva de la Cadena SER, por incluir en su parrilla una sección semanal dentro del informativo regional, Hora 14, durante la jornada del sábado.

En la misma, se busca destacar y distinguir aquellas noticias de carácter social emanadas de entidades del tercer sector, administraciones públicas o particulares con las que se intenta trabajar en pro de la inclusión de las personas con discapacidad.

Desde las acciones de accesibilidad física, a la accesibilidad cognitiva o sensorial, las acciones en pro de la inclusión que se llevan a cabo en la región, así como aquellos buenos ejemplos que se dan en los diferentes municipios de Extremadura, tienen cabida para que la radio sea altavoz de las buenas prácticas.

El jurado de los premios solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2024 ha estado formado por Venancio Ortiz Silva, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura; Fernando Iglesias García, delegado de la ONCE en Extremadura; Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE; Victoria María Hernández Ventura, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura; Carmen Pereira Santana, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura; Pedro Calderón Rodríguez, presidente CERMI Extremadura; Mª Teresa Angulo Romero, secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura; y María Ortiz Alvarado, directora de Atresmedia Extremadura.