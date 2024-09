Unidas ve tan "nociva" financiación singular para Cataluña como 'dumping fiscal' de Madrid

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido a PP y PSOE que mantengan la "coherencia" en sus discursos sobre el nuevo modelo de financiación autonómica al considerar la financiación singular para Cataluña es "igual de nociva para Extremadura" que el dumping fiscal" de la Comunidad de Madrid.



Y es que para De Miguel el sistema de financiación debe ser "justo, equitativo, que esté basado en el principio de solidaridad" entre las comunidades autónomas, pero en este debate también se debe incluir la armonización fiscal porque el 'dumping fiscal' al que se ha querido "apuntar" la presidenta extremeña, María Guardiola, con "escasos resultados", genera una "competencia desleal" entre regiones, que "afecta directamente" a Extremadura.



De Miguel, además, también ha lamentado la "utilización partidista" de este asunto por parte del PP, demostrando que son "la peor oposición posible". "Son unos irresponsables y lo demuestran cada vez que pueden", ha señalado, al tiempo que le ha reprochado que la financiación singular para Cataluña la tenía recogida el PP en su programa para las elecciones autonómicas de 2012.



De hecho, la líder de Unidas por Extremadura considera, precisamente, un "error" Guardiola haya utilizado su intervención en el acto de entrega de las Medallas de Extremadura para cargar contra el gobierno de Sánchez, "que es realmente lo único que le ocupa y le preocupa", tal y como indica la formación en una nota de prensa.



"Guardiola ha utilizado ese discurso para atacar al gobierno del país, demostrando que no se interesa por los verdaderos problemas de esta tierra", ha añadido.



La formación morada cree que la ciudadanía debería ser la protagonista en ese acto de entrega, "y no que la señora Guardiola aproveche su status de presidenta para su speech particular".



"Quiere ser el niño en el bautizo y la novia en la boda", ha dicho la portavoz en rueda de prensa, en la que también ha recordado que la designación del Día de Extremadura "fue una cacicada como reconoció el propio Ibarra".



VUELTA AL COLE



Por otro lado, la portavoz de Unidas por Extremadura ha asegurado que el curso escolar comienza con "recortes" que afectan "especialmente" a la escuela pública y al medio rural.



Irene de Miguel asegura que se están "eliminado" unidades de infantil en el sistema público, "mientras que no se toca ninguna en la concertada". Además, también ha lamentado que se vayan a cerrar grados de FP en el medio rural por falta de alumnos "cuando los grados más demandados tienen más de 4.000 solicitudes y solamente hay 2.612 plazas".



"¿Por qué no poner las líneas más demandadas en los pueblos apoyándonos en las residencias de estudiantes", ha preguntado De Miguel, quien considera que existe una "ausencia absoluta de planificación en esta materia".



Unidas por Extremadura también ha recordado que el inicio del curso escolar será "el más caro de toda la historia", ya que las familias extremeñas van a tener que desembolsar 400 euros por alumnos.

"Esta vuelta podría haber sido más barata si la señora Guardiola hubiera dejado atrás su sectarismo político y hubiera recuperado la gratuidad de los comedores escolares", le ha reprochado la portavoz, quien también ha lamentado que no esté aplicando la ley de gratuidad de los libros de texto que se aprobó durante la pasada legislatura.