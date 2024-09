Vox valora que "durante este año se ha reducido ostensiblemente el paro en Extremadura"

Ep.

El diputado del Grupo Parlamentario Vox Juan José García ha valorado que "durante este año se ha reducido ostensiblemente el paro en Extremadura", tras el descenso registrado en agosto.

De esta forma se ha pronunciado el diputado de Vox en rueda de prensa este martes en Mérida, para valorar los datos del paro de agosto conocidos este martes, que ponen de manifiesto que el número de desempleados ha bajado en 365 personas con respecto a julio, un 0,51 por ciento menos, hasta los 70.550 desempleados.

En su intervención, García ha valorado que "durante este año se ha reducido ostensiblemente el paro en Extremadura", y ha bajado en sectores como la industria, agricultura y el sector servicios "como por otra parte era de esperar", sin embargo, ha aumentado en 89 personas en el sector de la construcción, ha apuntado.

El diputado de Vox ha señalado que en agosto, el paro sólo ha descendido en Extremadura, Ceuta, La Rioja, Cantabria y Canarias, mientras que "en el conjunto de España el paro ha aumentado, a diferencia de lo que ha pasado en Extremadura".

García ha señalado que "el problema son los fijos discontinuos", y que "en el periodo estival, ha aumentado el paro en el sector servicios y ha aumentado también en el sector de la construcción, sectores como la industria que no son cíclicos", ha dicho.

El diputado de Vox ha considerado que tanto en Extremadura como en España, "hay empleos que no se cubren, y producen un tope en el mercado laboral por dos motivos fundamentales, o bien porque no son adecuados o las personas no lo quieren esos empleos, o porque estos empleos requieren una especialización que las personas no son capaces de llegar a poder obtener estos puestos de trabajo".

Por lo tanto, "o intentamos quitar ese tope y hacemos políticas para hacer empleos más atractivos para los ciudadanos, con mejores condiciones, y damos formación a los ciudadanos para que puedan optar a ese tipo de empleos que no pueden llegar" o, según ha dicho, "vamos a tener permanentemente ese tope y no vamos a poder conseguir políticas de empleo eficientes", ha apuntado.

Finalmente, García ha señalado que "la tendencia, después de siete meses largos de Gobierno de centro-derecha, del PP y de Vox", antes de la ruptura del pacto que mantenían, "la tendencia en Extremadura es que el empleo va bajando conforme ya no a meses anteriores, sino conforme a legislaturas anteriores", ha concluido.