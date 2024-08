Pernoctaciones campings, apartamentos y casas rurales suben en julio 26,5% en Extremadura

Ep.



Los establecimientos extrahoteleros --apartamentos turísticos, alojamientos de turismo rural, campings y albergues-- de Extremadura registraron en julio un total de 193.886 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 26,5 por ciento respecto al mismo mes de 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hechos públicos este viernes.



Los apartamentos turísticos alojaron un total de 24.060 viajeros (2.949 extranjeros), que realizaron un total de 48.465 pernoctaciones, un 35,5% más que en el mismo periodo del año pasado, con una estancia media que crece hasta los 2 días de media.



Por su parte, los alojamientos de turismo rural alojaron en la región a un total de 27.304 personas, de ellas 5.022 procedentes del extranjero, que realizaron 72.479 pernoctaciones, un 28,2% más que en julio de 2023, con una estancia media de 2,65 días.



A su vez, los campings de la región registraron 18.246 viajeros, de los que 2.070 procedían de otros países, que sumaron 62.584 pernoctaciones, un 17,6% más que hace un año, para una estancia media de 3,43 días.



Finalmente, los albergues extremeños dieron alojamiento a 888 personas, que realizaron 10.358 pernoctaciones, un 36,2% más que el año pasado.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 21,7 millones en julio, con un aumento del 1,7% respecto al mismo mes del año pasado. Este dato contrasta positivamente con la caída del -2,3% registrada el mismo mes del año anterior.



Las pernoctaciones de residentes descendieron un 0,1%, mientras que las de no residentes aumentaron un 3,7%, con una estancia media en unas 4,6 pernoctaciones por viajero.



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos se redujeron un 1,3% en julio. Las de residentes bajaron un 5,1%, mientras que las de no residentes aumentaron un 1,2%. La estancia media descendió un 1,1%, hasta 5,3 pernoctaciones por viajero.



En julio se ocuparon el 49,5% de las plazas ofertadas, un 4,4% más que en el mismo mes de 2023. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 53,2%, un 6,2% más.



El 61,3% de las pernoctaciones en apartamentos las realizaron viajeros no residentes. Por países, Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 30,9% del total, según los datos del instituto estadístico.



Canarias fue el destino preferido para alojarse en apartamentos, con más de 2,2 millones de pernoctaciones y un aumento del 2,1% respecto a julio de 2023. Las Islas Baleares tuvieron la mayor ocupación, con el 86% de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 1,1 millones de pernoctaciones. La Isla de Mallorca presentó el mayor grado de ocupación situándose en el 87,8%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.



LOS CAMPING CRECEN CON CATALUÑA COMO DESTINO FAVORITO



Las pernoctaciones en campings aumentaron un 6,7% durante el pasado mes. Las de residentes crecieron un 6% y las de no residentes un 7,7%.



Durante julio se ocuparon el 54,1% de las parcelas ofertadas, un 5,1% más en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 56,9%, con un aumento del 4%. El 40,6% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Países Bajos fue el principal mercado emisor, con el 33,8% del total.



Cataluña fue el destino preferido para alojarse campings, con más de 4,6 millones de pernoctaciones, y un incremento del 9,2% en tasa anual. País Vasco alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 70,8% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido, con más de 2,3 millones pernoctaciones. La Costa Blanca presentó el mayor grado de ocupación, con un 75,6%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Torroella de Montgrí, Calonge y Tarragona.



CRECEN LOS ALOJAMIENTOS RURALES



Al contrario que en otro tipo de establecimientos, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural descendieron un 2,1% en julio. Las de residentes bajaron un 5,8%, mientras que las de no residentes aumentaron un 5,9%.



Se ocuparon el 31% de las plazas, un 0,4% menos que en julio de 2023. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 43,5%, con un incremento anual del 1,6%.



Islas Baleares fue el destino preferido, con más de 241.000 pernoctaciones, un 2,9% más que en julio de 2023. Esta comunidad también alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 64,1%.



Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 179.000 pernoctaciones. La Isla de Menorca alcanzó la mayor ocupación, con el 70,7% de las plazas ofertadas.



Para finalizar las pernoctaciones en albergues registraron un descenso anual del 5,6% en julio, según el INE. Las de residentes se redujeron un 9,7%, mientras que las de no residentes aumentaron un 0,6%.



Por lo que respecta a los precios en julio los de los apartamentos turísticos crecieron un 6,2% respecto al año anterior, los campings un 6,7% mientras que los alojamientos de turismo rural vieron incrementados sus precios un 3,9%.