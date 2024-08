Extremadura: Estado es el "gran damnificado" de una financiación singular para Cataluña

Ep/Rd



La consejera de Hacienda y Administración Local de la Junta, Elena Manzano, ha situado al Estado como el "gran damnificado" de una financiación singular para Cataluña, además de considerar que el sistema de concierto económico "no es generalizable".



Manzano ha asegurado que el "gran damnificado" es el Estado y no las comunidades autónomas, ya que "realmente quien va a perder todos sus recursos es la hacienda estatal" al "romper" el preacuerdo entre el PSC y ERC en relación a la financiación el título octavo de la Constitución.



Según la consejera, "lo que desaparece, si se generaliza el sistema de concierto económico o de aportación en el caso de Navarra, es el Estado. O sea, Extremadura no va a ser la gran damnificada, pero es que no lo es ni Extremadura, ni Andalucía, ni Madrid, ni Valencia. Lo es el Estado".



EL SISTEMA DE CONCIERTO "NO ES GENERALIZABLE"



En este sentido, la consejera extremeña ha asegurado que el sistema de concierto económico "no es generalizable", toda vez que la Constitución "desde un primer momento habla de igualdad" y el Estado tiene el título exclusivo de la Hacienda General.

Para Manzano, "si generalizamos ese sistema, quien pierde todos los recursos es el Estado. Y es el Estado el que no puede asumir una pérdida de todos los ingresos porque entonces deja de prestar competencias. Esto es muchísimo más grave. Esto no es de unos territorios frente a otros. Esto atenta directamente contra nuestro modelo de Estado".



Por ello, ha considerado que es el Estado el que está "aniquilando" el sistema y el que "de un modo kamikaze está atacando" su propia fuente de ingresos para prestar competencias, además de indicar que es "imposible" que en el marco constitucional vigente pueda prosperar un modelo como el que presenta Cataluña.



La consejera ha recalcado que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) es la competente en materia de financiación y se ha preguntado cómo se pretende llevar a cabo este modelo sin modificar dicha ley.

Además, ha afirmado que "ésto hay que hacerlo dentro del marco constitucional y ese marco constitucional vigente impide la financiación singular que se está pactando desde Cataluña".

Junto con ello, la consejera ha recordado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se posicionó en contra de la financiación singular en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.



Según Manzano, "si ni la vicepresidenta comparte este modelo, yo creo que aquí nos faltan muchísimas piezas del puzzle. Necesitamos una manifestación directa. Que el Gobierno de Sánchez diga abiertamente si acepta o no este modelo. Porque la vicepresidenta dijo públicamente que no compartía ese modelo de financiación singular".



En este sentido, ha vuelto a insistir en la necesidad de convocar una reunión de la Conferencia de Presidentes, previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que entiende que es preciso que todos los presidentes autonómicos digan y pongan encima de la mesa cuál es su modelo de financiación.