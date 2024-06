Monago a la ministra Robles: Explique aquí qué tenía su móvil y el del presidente Sánchez

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago reclama a la ministra de Defensa, Margarita Robles que "explique aquí qué tenía su móvil y el del presidente Sánchez", al tiempo que le reprocha que hiciera un "reseteo a fábrica" de su dispositivo.

En una pregunta a Robles durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Monago afirma que "hay información que puede comprometer la seguridad del Estado, aunque sea personal, y su ocultación sugiere chantaje".

"¿De verdad cree usted que el robo de información personal no compromete la seguridad nacional?, pregunta a la ministra de Defensa, recordando la infección con el programa Pegasus de los móviles de Sánchez, el suyo propio y el de los ministros del Interior y Agricultura.

Además, añade que el teléfono del presidente del Gobierno fue infectado dos veces y "casualmente, luego se produjo el cambio de postura sobre el Sáhara, sin pasar por las Cortes y sin conocer la letra pequeña".

Según Monago, "este teléfono no contenía información personal. Tenía información relevante que aún desconocemos. Si no es secreta ni reservada, ¿por qué no la ponen a disposición de las Cortes? No nos tome el pelo, señora Ministra", recrimina a Robles.

Junto con ello, Monago afea a la ministra que formateara su móvil después de la primera infección con Pegasus, obstaculizando el trabajo del Centro Criptológico Nacional. "La emprendió a martillazos 3.0 y con usted ni información secreta, ni reservada, ni personal; formateo al canto".

En este sentido, el portavoz adjunto del GPP explica que el auto de la Audiencia Nacional indica que 'dado que el dispositivo se restauró a fábrica en julio de 2021, se ha perdido la información referente a la base de datos que también tiene información de interés sobre el uso de red por proceso'.

Según Monago, "lo peor de todo es que han utilizado a la señora Paz Esteban como chivo expiatorio. Nunca se ha visto algo tan cobarde. Responsabilizar a la directora del CNI de este asunto es sencillamente lamentable".