Pleno Asamblea votará creación de comisión de investigación sobre regadío Tierra de Barros

El pleno de la Asamblea de Extremadura votará el próximo jueves, día 20, la solicitud planteada por el Grupo Popular para la creación de una comisión de investigación sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros.



La propuesta será apoyada por los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura), según han venido anunciado durante los últimos días diferentes representantes de los mismos y han reiterado algunos de ellos en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces celebrada esta martes en la Asamblea.



Así, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido este martes que su formación pide la constitución de dicha comisión de investigación para aportar el "rigor, transparencia, garantías y mucha mucha verdad" que el proyecto de regadío de Tierra de Barros necesitaba.



Con ello, el objetivo es que los regantes y los extremeños sepan "toda la verdad" sobre el citado proyecto ante las "mentiras constantes" del PSOE que "engañó durante sus últimos ocho años de gobierno y ahora en la oposición".



"La comisión de investigación va a servir para sacar toda la verdad, para transmitir tranquilidad a los regantes", ha espetado el 'popular', quien ha remarcado que se trata de un proyecto que "cuenta con el apoyo del Gobierno regional, que va a seguir trabajando para que cuente con la financiación europea y del Estado que se merece para que sea una realidad".



Además, Sánchez Juliá ha avanzado que el próximo jueves en el pleno de la Asamblea comparecerá la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, para explicar la reciente modificación de 104 millones en el PDR de fondos que inicialmente iban destinados al proyecto de regadío en Tierra de Barros y que irán a parar a otras partidas, algo que se ha aplicado "para no poner en riesgo" ese dinero debido a la "inacción y mentira" del anterior Gobierno regional del PSOE.



EL PSOE APOYARÁ LA COMISIÓN



A su vez, la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha reiterado que su formación votará a favor de la creación de la comisión de investigación sobre el regadío de Tierra de Barros. "Porque sabemos que hay intereses ocultos dentro de la negativa del PP al proyecto", ha argumentado, y porque el actual Gobierno autonómico con María Guardiola a la cabeza "nunca creyó" en el mismo.



En este sentido, Álvarez ha remarcado que cuando el PSOE perdió el poder en la comunidad hace un año "estaba la financiación necesaria proveniente de todas las partes, de los regantes, de Europa, la declaración de impacto ambiental del Gobierno, y la financiación de la comunidad para empezar a dar pasos reales en el proyecto".



Además, ha incidido en que el mismo "contaba con todas las autorizaciones pertinentes y necesarias que el proyecto necesitaba".



La socialista, en la misma línea, ha avanzado que el PSOE preguntará en el pleno de la Asamblea del próximo jueves a la presidenta de la Junta sobre la motivación por la que la Administración regional ha modificado 104 millones del PDR del regadío de Tierra de Barros para destinarlo a otras partidas.



"Tras un año de dimes y diretes, de mentiras, ya hemos conocido la verdad: que el gobierno con Guardiola a la cabeza nunca creyó en el proyecto de regadío de Tierra de Barros", ha espetado Álvarez.



UNIDAS POR EXTREMADURA HABLA DE ENGAÑOS



Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "tiene que ser clara, honesta de una vez por todas" y decirle a los regantes "que no va a haber proyecto" de regadío de Tierra de Barros y que el dinero del PDR "tiene que ir íntegramente al sector primario" en dicha zona.



Un proyecto que, según ha añadido, tanto PSOE como PP "sabían que no podía ir hacia adelante con fondos europeos" y con el que ambas formaciones "a día de hoy siguen engañando" a los regantes, unos "diciendo que se puede licitar aún sabiendo que no hay fondos para ello" y otros pidiendo que lo financie también el Gobierno central.



De este modo, ha avanzado también que Unidas por Extremadura preguntará en el pleno de la Asamblea del próximo jueves a la presidenta Guardiola sobre si considera que el citado proyecto se puede financiar "con el cien por cien de fondos públicos autonómicos".



De Miguel, además, ha considerado que con este proyecto "Vox se ha cansado ya de ser el tonto útil del PP, ha dado un golpe encima de la mesa" al plantear que "el proyecto va a salir aunque sea con fondos autonómicos y que si no sale no apoyará los presupuestos autonómicos el próximo año".



VOX Y EL PACTO VERDE



Cabe apuntar, finalmente, que el diputado de Vox Juan José García en su comparecencia de este martes tras la Junta de Portavoces celebrada en la Asamblea no se ha referido a la cuestión del proyecto de regadío en Tierra de Barros.



García, no obstante, sí que ha criticado en su comparecencia la Ley de Restauración de la Naturaleza, que a juicio de su grupo "aboca al campo extremeño y español a su muerte"; y ha reiterado que Vox seguirá trabajando para que el Pacto Verde "se elimine".