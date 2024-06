Extremadura "está muy cansada" de que "unos se sienten a la mesa y otros esperen migajas"

Ep.



La Junta de Extremadura ha advertido este martes, ante la posibilidad de plantear una financiación "singular" para Cataluña, que la comunidad "está muy cansada" de que "unos se sienten a la mesa a comer, y otros tengamos que esperar a que terminen y comernos las migajas".



Ante esta situación, "ha llegado el tiempo de que Extremadura se siente a esa mesa", según ha destacado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, quien ha reafirmado que así "se lo reconoce la ley, la Constitución", y por que le "corresponde por justicia social, por todo lo que hemos tenido que sufrir como agravios a lo largo de todos los años como extremeños".



Por este motivo, el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura ha señalado que "lo que tiene que hacer el Gobierno de España es convocar la Conferencia de Presidentes", y a raíz de ahí, celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya que "no hay lo uno sin lo otro".



A preguntas de los periodistas en rueda de prensa este martes en Mérida, Bautista ha defendido que "Extremadura tiene que sentarse en un organismo multilateral", ya que según ha resaltado, "no se puede ir a negociaciones bilaterales donde nadie sabe lo que se habla", ha dicho.



"No se puede ir a regímenes bilaterales, singulares, especiales y excepcionales, dando la espalda a todos los españoles, porque esto va en contra de la igualdad, esto va en contra de la justicia social y esto va en contra de lo que somos como país", ha resaltado el consejero extremeño de Presidencia, quien ha recordado que "es una caja única en la que todo tenemos que decir, todos tenemos que debatir y todos tenemos que decidir finalmente".



Por este motivo, Bautista ha considerado que "lo que no pueden hacer es sentarse el Gobierno de España con una comunidad autónoma por siete votos", ya que según ha lamentado, "Sánchez solo se mueve, únicamente el Gobierno de España se mueve por pura supervivencia", ya que no se estaría "hablando en este momento de lo que estamos hablando si no fuera por pura supervivencia".



En ese sentido, el consejero ha considerado que "Cataluña no necesitaba un sistema de financiación singular excepcional hace un año, el 23 de julio", sino que "lo necesita ahora, un año después, por pura necesidad y por pura supervivencia" del presidente del Gobierno, ha lamentado Abel Bautista.



"PRIMERO TIENE QUE PASAR POR LA LEY"



En su intervención, el titular extremeño de Presidencia ha considerado que esta financiación tendría por una parte consecuencias jurídicas, ya que "es evidente que va en contra de la Constitución y va en contra de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca)", tras lo que ha apuntado que "si alguien quiere hacer una financiación singular, primero tiene que pasar por la ley", ha recordado.



"Nos estamos acostumbrando de manera errónea por parte del Gobierno de España a saltarse la ley y a tomar determinadas decisiones que van en contra de nuestro Estado de Derecho", ha lamentado el consejero extremeño de Presidencia, quien ha advertido de que "si alguien quiere dar pasos hacia lo contrario de lo que pone la ley", entre las que ha citado la Constitución y la Lofca, "primero que tiene que hacer es modificarla donde corresponde, en las Cortes".



Finalmente, Abel Bautista ha recordado que "si hay algo" con lo que el PP se presentó a las elecciones y que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "lleva a rajatabla" es que "va a dar la cara por los extremeños siempre y en todo momento con independencia de quién gobierne en Madrid, estén los unos o estén los otros", ha reafirmado.



"Ahora toca lo que toca y haremos todo lo que tengamos que hacer, todo lo que sea necesario para que eso no se produzca y la igualdad se garantice en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país", ha concluido Bautista a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Mérida.