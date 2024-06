Los hospitales extremeños tienen 108 ingresados por Covid, dos de ellos en la UCI

Ep.



Los hospitales de Extremadura cuentan en la actualidad con 108 personas ingresadas por Covid, dos de ellos en la UCI, cuya incidencia ha aumentado durante la última semana (del 3 al 9 de junio) hasta los 196 casos por 100.000 habitantes, frente a los 130 casos de la semana anterior.



Así se recoge en el último informe del Sistema de Vigilancia Centinela en Extremadura, que destaca además que en la semana del 3 al 9 de junio, la tasa de incidencia de Covid-19 en hospitales, se sitúa en 10 casos por 100.000 habitantes (frente a los 6 casos de la semana anterior".



El director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés, ha ofrecido estos datos en declaraciones a los medios este jueves en Mérida, donde ha señalado que ante este incremento de la incidencia de Covid-19 y del número de ingresados durante las últimas dos semanas, el SES "permanece vigilante" y continúa "monitorizando de cerca" su evolución.



Ante esta situación, el director gerente del SES ha recordado que el pasado 2 de febrero, se retiró el uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios, pero ha recordado "la recomendación, que siempre está en vigor, de utilizar la mascarilla en los centros sanitarios tanto para los pacientes como para los profesionales", sobre todo cuando cualquier paciente tenga síntomas de Covid.



Por eso, Vilés ha recordado que "existe esa recomendación del uso de la mascarilla, no para crear alarma ni porque haya ningún tipo de cambio", ya que según ha aclarado, "no se han abierto plantas Covid en los hospitales", sino que "ha habido un aumento de las camas debido al crecimiento exponencial de la actividad quirúrgica".



El director gerente del SES ha explicado que "debido a las listas de espera tan grandes" que se encontró el nuevo Gobierno regional a su llegada, se ha incrementado la actividad quirúrgica, lo que ha provocado mayor uso de camas.



INCREMENTO "NO USUAL, PERO SÍ ESPERABLE"



A esto se une este aumento en la incidencia de infecciones respiratorias, que según ha admitido el director gerente del SES, "no es usual en estas épocas del año, pero sí era esperable", debido al incremento de contactos entre la población que se produce con llegada del buen tiempo.



"el aumento de las camas en los centros hospitalarios está debido al gran aumento de la actividad quirúrgica que estamos desarrollando", ha reiterado Vilés, quien ha señalado que ante el aumento de infecciones respiratorias y "para no disminuir la actividad quirúrgica", se realiza un aumento de camas en los hospitales.



El objetivo es "seguir manteniéndo la actividad quirúrgica en el mismo nivel que estamos en este momento", con el objetivo de "reducir esas listas de espera que nos encontramos", ha explicado Jesús Vilés, quien resaltado que a esto se une el aumento de infecciones "de forma más o menos mantenida en estas dos semanas", ha señalado.



"Llevamos dos semanas de crecimiento" en los casos de Covid, ha señalado el director gerente del SES, quien ha señalado que no puede "garantizar que no haya otro crecimiento, aunque sea menor", pero sí ha señalado que "se prevé que bajará notablemente".



Finalmente, Vilés ha señalado que las infecciones respiratorias "tienen una estacionalidad muy marcada" como son las épocas de frío, pero "sin embargo el Covid sí estamos apreciando que es más lineal a lo largo de todo el año", y en esta época se producen "más salidas, más interacciones sociales, más fiestas" por lo que "es normal también que aumente la incidencia".



Por eso, ha destacado la necesidad de "no crear ningún tipo de alarma de que sea algo inesperado completamente", sino que según ha dicho, "es todo lo contrario, debido a todo esto que está ocurriendo, es normal que este repunte se produzca", ante lo que es necesario "extremar las precauciones y recordar a la población y a la ciudadanía el uso de las medidas que siempre han estado en vigor" como la mascarilla o la higiene de manos.