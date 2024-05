Más de 400 militares de Brigada 'Extremadura XI' volverán a Letonia en nueva misión OTAN

Ep.



Un total de 401 militares de la Brigada 'Extremadura XI' participarán tres años después en la Operación 'Enhanced Forward Presence' (Presencia Avanzada Reforzada) eFP XV, donde serán desplegados en la base militar de Adazi (Letonia), a 30 kilómetros al noreste de la capital, Riga, cercana a la frontera con Rusia, en una misión de los países Aliados de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) para prevenir posibles conflictos y con carácter "disuasorio".



Así lo ha explicado el teniente coronel, jefe del Batallón de Carros de Combate Mérida 1/16 y jefe del Contingente eFP XV, Juan Antonio González Vergara, quien ha indicado que el Contingente está compuesto por más de 600 militares (401 de la Brigada 'Extremadura XI'), divididos en dos misiones: Presencia Reforzada avanzada y Unidad de Defensa Antiaérea 'Persistent Effort', donde los cometidos son "principalmente de seguridad" en el flanco este de los países Aliados de la OTAN.



La Brigada, con Canadá como nación marco, estará compuesta por países de 12 naciones en total. Así, Suecia, Dinamarca, Italia, Eslovaquia, Polonia, República Checa, Eslovenia, Albania, Montenegro y Macedonia acompañarán a España y Canadá.



"La principal misión del contingente español es adiestrarse con el resto de países para conformar una unidad de combate cohesionada, adiestrada y que sean capaces de actuar en cualquier momento y mejorar el nivel de instrucción y adiestramiento de esa Unidad Multinacional, para conseguir que la presencia militar sea realmente creíble y que genere una situación de seguridad en la zona", ha señalado el teniente coronel.



Asimismo ha reconocido que, aunque la situación en la zona "no ha cambiado", los militares estarán desplegados "relativamente cerca" del conflicto internacional con Ucrania, debido a su cercanía con la frontera rusa.



"A DÍA DE HOY LA SITUACIÓN EN LETONIA ES ESTABLE"



"A día de hoy la situación en Letonia es estable. No hay una variación notable que suponga una preocupación para nuestras familias", ha asegurado, a lo que ha añadido que "nunca se sabe lo que puede ocurrir en el futuro".



Un contingente que, a pesar de la situación internacional, "prácticamente no sufre modificaciones" y sigue con "el mismo número" de personal aunque la configuración de la unidad "sí cambia", según ha explicado el teniente coronel en declaraciones a los medios de comunicación en el acto oficial de despedida del contingente que se ha celebrado este viernes en la Base General Menacho (Badajoz).



"La OTAN ha decidido cambiar la estructura en el flanco Este y en vez de ser Grupos de Combate pasarán a ser Brigadas, en la que España también forma parte de la Brigada Multinacional", ha aseverado.



En este punto, González Vergara ha destacado que el papel del soldado español en Letonia se nota "particularmente" porque tiene una resistencia a la fatiga "casi infinita" y, sobre todo, en los momentos en que pueden estar a temperaturas de 20 grados bajo cero "pasando frío" el español "sigue trabajando" y "no falta el buen humor" y el "compañerismo" entre los soldados.



EL PAPEL DE LAS FAMILIAS ES "FUNDAMENTAL"



Además, el teniente coronel ha resaltado también el papel "fundamental" de las familias de los militares ya que, durante los meses que dura la misión, tienen que realizar "el esfuerzo más grande" porque tienen "las mismas tareas" y "les falta un miembro", teniendo que asumir "esa carga sobre sus hombros sin que repercuta en el personal que está allí".



"Es envidiable el trabajo que hacen las familias, la resistencia que muestran y el gran favor que hacen a los miembros del contingente", ha considerado.



La Brigada 'Extremadura XI' partirá hacia Letonia durante el mes de junio y volverá en diciembre para "disfrutar las Navidades en casa", ha concluido González Vergara.