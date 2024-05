El SES hará 7.000 contratos este verano para tener la asistencia sanitaria "garantizada"

Ep.



La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha avanzado que este verano se van a realizar más de 7.000 contrataciones para cubrir las vacaciones de los profesionales sanitarios, para lo cual se van a destinar más de 13 millones de euros, a las cuales se adaptarán la programación en consulta y la actividad quirúrgica.



Así lo ha avanzado en respuesta a una pregunta en el Pleno de la Asamblea de este jueves, formulada por la diputada socialista Isabel Gil Rosiña, quien ha recriminado que no compartan con el parlamento las medidas que ponen en marcha y quien le ha reclamado que explique la planificación del periodo estival a fin de que todos los extremeños, "vivan donde vivan" tengan la asistencia sanitaria garantizada en los próximos meses.



"La asistencia sanitaria en Extremadura está y estará garantizada siempre, independientemente de la época del año", ha replicado la consejera, quien ha detallado que se destinarán más de 13 millones de euros para las más de 7.000 contrataciones previstas.



Asimismo, ha asegurado que desde que gobiernan en la región se han realizado 21.573 contrataciones desde el Servicio Extremeño de Salud "porque los médicos no pueden estar en el banquillo esperando a cubrir vacaciones".



Con ello, se ha conseguido que los centros sanitarios de Miajadas, Valencia de Alcántara, Usagre, Segura de León y, a partir del próximo 4 de junio, Burguillos del Cerro, cuenten con sus plantillas al cien por cien "después de años" con el anterior gobierno socialista.



La titular de la sanidad extremeña ha vuelto ha reclamar medidas al Gobierno para afrontar la "falta acuciante de médicos en todo el sistema sanitario nacional" que, ha advertido, "será peor a diez años" si no se toman medidas.



Porque diez o doce años, ha dicho, es el tiempo medio que tarda un médico en formarse desde que entra a la facultad, y por ello pide "previsión y planificación" al ministerio, que tiene a "miles de jóvenes a las puertas de las facultades de medicina con vocación" pero las comunidades autónomas se ven obligadas a contratar a extracomunitarios por la "falta acuciante de profesionales", ha insistido.



"Nos estamos dejando la piel para que los médicos elijan venir y fidelizarse en Extremadura", ha remarcado, con medidas como los incentivos económicos y contratos de hasta tres años que está permitiendo a Extremadura "fichar a médicos de otras comunidades".



"Estamos ante la atracción y retención de talento nunca antes visto en el SES", ha asegurado García Espada, quien ha criticado las dificultades encontradas por gestión de los socialistas que "jubilaron sin repuesto".



Por su parte, la diputada socialista ha señalado algunos "matices importantes" a varias medidas adoptadas para afrontar la escasez de profesionales y que van "en la línea de las que ya se venían tomando", como son las alianzas estratégicas, es decir, que un médico trabaje en dos áreas de salud.



A su entender, podría no haberse "regulado debidamente", lo cual entraría "en colisión con el concurso de traslados", motivo por el cual le ha pedido a la consejera que explique la medida concreta y si esta cuenta con "seguridad jurídica".



Asimismo, ha apoyado la medida sobre los residentes de cuarto año, pero le gustaría saber si ha sido consensuado con el Sindicato Médico y con los colegios profesionales.



Finalmente, ha señalado que para abordar la falta de médicos actualmente hay "dos problemas", la falta de gestión que los 'populares' ya reprochaban a los socialistas en la pasada legislatura, a lo que se suma ahora que hay "menos recursos" porque "quitaron el impuesto a los ricos".