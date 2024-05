La Junta trabaja en un nuevo pliego para el transporte sanitario "riguroso"

Ep./Rd.



La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha informado de que la Junta trabaja en un nuevo pliego para el transporte sanitario terrestre en la región que sea "riguroso", con "objetivos realistas" y con el compromiso de aumentar la licitación económica del mismo.



García Espada ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la interpelación formulada este jueves en el pleno de la Asamblea por el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos sobre la política de la Junta en relación a este servicio.



A este respecto, éste último ha pedido al gobierno de María Guardiola que saque un nuevo pliego del transporte sanitario este año, "que incluya mejoras asistenciales y laborales".



TRABAJO "SIN DESCANSO" EN UN NUEVO PLIEGO



En su intervención, la consejera ha detallado que la Junta trabaja "sin descanso" en la elaboración de un nuevo pliego porque no quiere "bajo ningún concepto" agotar las prórrogas del existente y, aunque en los primeros meses de gestión se ha avanzado "lo nunca visto antes en este asunto", ha señalado que el problema generado en los últimos ocho años "no se resuelve en uno".



De este modo, ha indicado que confía en que el trabajo va a tener sus "frutos" en la mejora en servicios y condiciones, a lo que ha añadido que llevará aparejado un aumento de la inversión del pliego. "Nosotros estamos a favor del libre mercado, de la libre competencia, Siempre que se asegure el servicio de calidad a los usuarios y a los trabajadores", ha indicado.



En este sentido, García Espada también ha aprovechado para pedir a los representantes de los trabajadores y a los actuales adjudicatarios un "esfuerzo por el diálogo" porque, como ha dicho, tienen una "oportunidad única de mejora nunca antes vista".



Asimismo, la consejera extremeña ha indicado que entiende y comparte la preocupación del diputado de Unidas por Extremadura pero ha remarcado que el actual gobierno es el de la "oportunidad" y ha añadido que Extremadura siente que ahora "va a tener respuesta a demandas históricas no escuchadas".



Así, ha recordado que cuando llegó al poder el pasado año, el actual Ejecutivo regional se encontró con un servicio de transporte sanitario en vigor y del que podría ejecutar prórrogas hasta el 2026. "Deberíamos haber heredado un servicio que funcionara para beneficio de todos los extremeños y hemos heredado un auténtico despropósito", ha apuntado.



En este punto ha recordado los pormenores de este servicio en los últimos años y ha acusado al anterior gobierno regional presidido por Guillermo Fernández Vara de tener una "despreocupación" al respecto cuando ellos eran los "responsables".



DESDE UNIDAS PIDEN A LA JUNTA QUE SAQUE UN NUEVO PLIEGO DE TRANSPORTE

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, ha exigido a la consejera de Salud y Servicios Sociales que evite la prórroga del servicio de transporte sanitario “y saque un nuevo pliego este año en el que se incluya mejoras asistenciales y salariales para los trabajadores”.

En una interpelación realizada en el pleno de la Asamblea, el diputado ha pedido al gobierno que "medie" para que empresa y trabajadores se sienten a negociar un nuevo convenio, porque el actual está caducado, en el que se incluyan esas mejoras laborales.

José Antonio González también ha afirmado que los trabajadores de este servicio son los que menos cobran de todo el estado. “Tenemos un salario base de 694 euros cuando en Castilla La Mancha está en 1.562 o en Madrid en 1.647. La media estatal está en más de 1.300 euros cuando nosotros, repito, estamos en 964”, ha aseverado.

Además, el diputado de Unidas ha añadido que la actual empresa adjudicataria del servicio está dispuesta a asumir el incremento salarial “siempre que se asuma en el futuro pliego”, según informa la formación en una nota de prensa.

“A día de hoy el coste salarial en el pliego es de 27 millones de euros, pero todas las estimaciones que han hecho las centrales sindicales lo acercan a 50 millones de euros, con el cumplimiento de horarios y salarios estandarizables al resto de comunidades autónomas”, ha dicho.

Igualmente, el diputado también ha hecho un diagnóstico de la calidad del servicio de transporte sanitario, asegurando que es “manifiestamente mejorable”. José Antonio González ha afirmado que el modelo se basa en un transporte con más de 400 vehículos, “de los cuales 366 no son asistenciales porque una ambulancia tipo A1 no es un transporte asistencial”.

“Este modelo es insostenible y único en España porque en Extremadura tenemos 16 unidades de soporte vital básico, cuando en la provincia de Zamora hay 19 o en la de Salamanca 26, o en comunidades como Castilla La Mancha, con el doble de habitantes que nosotros, 65”, ha argumentado.

“Lo que tenemos es un transporte sanitario basado en taxis con colorines con una capacidad asistencial muy limitada”. Por todo ello, desde Unidas por Extremadura han insistido en que “se está a tiempo” de no volver a prorrogar el pliego de condiciones.

“En noviembre de 2023 entendíamos que tuvieran que prorrogarlo, pero ahora para noviembre de 2024 sí les da tiempo", ha sentenciado González.

"INASUMIBLE" PARA LOS EXTREMEÑOS

En este sentido, y en su segundo turno de intervención, la consejera de Salud, Sara García Espada, ha incidido en que es "inasumible" para los extremeños aumentar el pliego del transporte sanitario a 100 millones de euros.



"Le repito, vamos a mejorar, hay una apuesta nunca antes vista por el transporte sanitario terrestre, va a tener un aumento económico en su pliego, que queremos que tenga reflejo en la mejora directa a los trabajadores, pero pida objetivos realistas porque, si no, va a ser imposible avanzar, está creando unas expectativas complicadas", ha dicho.