Extremadura critica que con tarjeta monedero solo se llegaría al 20% de los beneficiarios

Ep.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha criticado que con el sistema de tarjeta monedero concebido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 solo se llegaría al 20 por ciento de los beneficiarios --unos 6.000 o 7.000-- y ha pedido configurar "otro diseño" de este programa para familias vulnerables.



Cabe destacar que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ideado un programa para ofrecer productos de alimentación y otros productos básicos de primera necesidad a familias con menores a su cargo en condiciones de vulnerabilidad y que se ejecutará mediante unas tarjetas monedero.



De este modo, Bazaga, a preguntas de los medios, ha indicado que Extremadura es una de las comunidades que ha solicitado una reunión con dicho ministerio para solucionar la "incapacidad de atender" con este nuevo proceso al 100 por cien de las personas que necesitan esta ayuda.



Así, ha insistido en que, tal y como está planteado en estos momentos, con este sistema solo se llegaría al 20 por ciento de la población que lo necesita. Un "desajuste", ha señalado, que no ve "coherente" tratándose de personas en situación de vulnerabilidad y que "no pueden esperar para recibir sus alimentos".



En este sentido, la portavoz de la Junta ha asegurado que existen lugares en los que no hay presencia de supermercados que puedan abastecer a las personas beneficiarias, uno de los "problemas" que, en su opinión, plantea este sistema.



"Hay personas que están en una situación complicada y difícil y en todas las localidades de Extremadura no existen ese tipo de establecimientos donde abastecerles", ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.



En este sentido, Bazaga ha indicado que este nuevo sistema "sustituye al Banco de Alimentos" y ha añadido que este año "se hace cargo" el Ministerio de Derechos Sociales. "Esto es un tema que hace el Ministerio, no que hacemos nosotros. Nosotros no hemos diseñado este sistema para atender las necesidades de las personas que necesitan alimentos. No hemos tenido nada que ver. Nos ha llegado de esta manera", ha criticado.



Así, ha considerado necesario reunirse con el ministerio competente ya que su entrada en funcionamiento es "inmediata" y se debe solucionar cómo afrontar este "desequilibrio gravoso" de las personas que no van a recibir esos alimentos o productos.