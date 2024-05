Renfe emitió más de 25.700 abonos recurrentes Media Distancia para trenes de Extremadura

Renfe ha emitido 25.759 abonos gratuitos de Media Distancia destinados a los desplazamientos en la línea de Extremadura entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año.



En concreto, los títulos multiviaje para viajar en el segundo cuatrimestre podrán adquirirse en cualquier momento durante todo su periodo de vigencia, hasta el 31 de agosto.



Estos abonos gratuitos son válidos para los servicios de transporte por carretera que Renfe ha establecido en el mes de mayo con motivo del corte de circulación por obras de ADIF. Eso sí, es necesaria la formalización de la reserva del billete antes de realizar el viaje.



Para agilizar la adquisición de los abonos y evitar esperas innecesarias, su adquisición es posible a través la web de Renfe -www.renfe.com-. Para ello, el cliente debe estar registrado previamente.



Así pues, a través de una nota de prensa, Renfe incide en que en 2024 continúa con las iniciativas para evitar el uso irregular de los abonos que "todavía se detecta" y que impide disfrutar de estas medidas a todos los ciudadanos.



En los recorridos de Media Distancia por vía convencional, Renfe amplía a una hora (antes eran 10 minutos) el tiempo en el que una reserva debe ser formalizada o, en caso de no realizar el viaje, anularse. De esta forma, los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. Si en tres ocasiones no han cancelado la plaza con la mencionada antelación, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos durante los siguientes 30 días.



Previamente, Renfe enviará al viajero, con motivo de las dos primeras cancelaciones no realizadas con la antelación mínima requerida, sendas comunicaciones al contacto facilitado por el mismo, que le adviertan de las posibles consecuencias.



DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA



De igual modo, a los viajeros que hayan utilizado el abono gratuito de Media Distancia en el primer cuatrimestre del 2024 se les devolverá la fianza, siempre que hayan cumplido las condiciones fijadas. Asimismo, a quienes pagaron la fianza con tarjeta, se les devolverá automáticamente.



Finalmente, para facilitar la comunicación con los clientes, Renfe ha puesto en funcionamiento una línea telefónica específica -91 919 15 67- para informar de estos abonos gratuitos.