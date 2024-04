Las juezas representan el 59,1% de la carrera judicial en Extremadura

Ep.

Las mujeres representan el 59,1 por ciento de la carrera judicial en Extremadura, por encima de la media nacional que está en el 57,2 por ciento de juezas.

Sin embargo, los jueces siguen siendo mayoría en los altos tribunales del país, ya que aunque en la última década ha aumentado casi un 10 por ciento el número de magistradas en los órganos colegiados --Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales-- hasta el 42,3 por ciento del total, todavía tienen menos presencia por ahora que los hombres, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A 1 de enero de 2024, la carrera judicial estaba integrada por 5.416 jueces y magistrados, de los que 3.101 son mujeres, el 57,2 por ciento del total, frente al 50,1 por ciento que suponían las 2.661 (de un total de 5.219) hace diez años, de acuerdo al último informe sobre 'Estructura demográfica de la Carrera Judicial'.

Los datos del Servicio de Estadística del CGPJ, dados a conocer este miércoles, reflejan que el número de magistradas en los órganos colegiados se ha incrementado en casi diez puntos en la última década, al pasar del 32,7% a 1 de enero de 2014 al 42,3% de la misma fecha en 2024, un periodo en el que la presencia femenina en la carrera judicial ha aumentado un 7,1%.

Y es que hace diez años, el número de mujeres en órganos colegiados era de 492 (de un total de 1.503 miembros de la carrera judicial destinados en esos tribunales), de las que 284 estaban en Audiencias Provinciales, 176 en Tribunales Superiores de Justicia, 23 en la Audiencia Nacional y 9 en el Supremo.

En la actualidad, de los 1.597 jueces/zas y magistrados que están en activo y destinados en órganos colegiados, 676 son mujeres: 433 de ellas ejercen en Audiencias Provinciales, 203 en Tribunales Superiores de Justicia, 28 en la Audiencia Nacional y 12 en el Supremo.

Eso sí, respecto al Supremo, el CGPJ precisa que hay que tener en cuenta que desde la entrada en vigor en 2021 de la ley que impide al órgano de gobierno de los jueces nombrar jueces mientras no se renueve, no se realizan nombramientos discrecionales, por lo que en los últimos tres años no ha habido ninguna nueva incorporación.

LA MEDIA DE JUEZAS, SUPERADA EN LA MAYORÍA DE CCAA

Según los datos del CGPJ, el 57,2% de juezas es superado en 11 de las 17 comunidades autónomas: País Vasco (62,5%), Galicia (61,2%), Comunidad de Madrid (60,6%), Navarra (60%), Castilla-La Mancha (59,6%), La Rioja (59,5%), Cataluña (59,3%), Comunidad Valenciana (59,2%), Extremadura (59,1%), Baleares (58,3%) y Castilla y León (58%).

En el resto de comunidades, el porcentaje de juezas y magistradas se sitúa por debajo de la media: Canarias (57,1%), Asturias (56,8%), Andalucía (54,1%), Cantabria (52,6%), Aragón (52,4%) y Región de Murcia (49,7%).

Asimismo, el informe señala que la edad media de los integrantes de la carrera judicial es de 52,3 años --50,4 años para las mujeres y 54,9 para los hombres-- y que su antigüedad media como jueces/zas es de 21,2 años --19,5 años en el caso de las mujeres y 23,4 en el de los hombres--.

Por comunidades, los más jóvenes son los destinados en Extremadura (48,7 años de edad media), Castilla-La Mancha (48,8 años) y Cataluña (48,9 años), mientras que los más mayores están en la Comunidad de Madrid (56,2 años), Aragón (54,5 años) y Cantabria (53,9 años).

El CGPJ indica que la "progresiva feminización" de la carrera judicial se observa analizando los datos por franjas de edad: los hombres solo son mayoría entre los/las magistrados/as de entre 61 y 72 años, mientras que las mujeres suponen el 57,9% entre los de 51 y 60 años, el 66,6% entre los de 41 y 50 años; el 67,1% entre los de 31 a 40 años y el 70% de quienes tienen 30 o menos años.

Respecto al tiempo de antigüedad, los que más tienen son los destinados en la Comunidad de Madrid (25,1 años), Aragón (25 años) y Asturias y Cantabria (23,6 años). Los que menos, los de Cataluña (16,1 años), Castilla-La Mancha (16,9 años) y Canarias (18,1 años).

MAYORÍA EN LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES

El informe expone, además, que las juezas y magistradas, pese a seguir siendo minoría en los órganos colegiados, son mayoría en los órganos unipersonales, salvo en los Juzgados de lo Mercantil y los de lo Contencioso-Administrativo, donde representan el 44,2% y el 49,8% de sus titulares, respectivamente.

Las mujeres suponen el 60,6% de los titulares de los Juzgados de lo Social, el 60,8% de los de Vigilancia Penitenciaria, el 62,9% de los de Primera Instancia, el 64,2% de los de Instrucción, el 67% de los de lo Penal, el 67,9% de los de Menores, el 68,6% de los de Primera Instancia e Instrucción y el 76,6% de los de Violencia sobre la Mujer.

En los altos tribunales, el porcentaje de mujeres es del 43,1% en la Audiencia Nacional, del 41,3% en los Tribunales Superiores de Justicia y del 44% en las Audiencias Provinciales. En el Tribunal Supremo es del 21,1%.