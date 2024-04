Vox avanza que está "trabajando de manera intensa" en borrador Ley de Memoria y Concordia

Ep.

Vox Extremadura ha avanzado este martes que "está trabajando de manera intensa ya en el borrador" de la nueva Ley de Memoria y Concordia de Extremadura, así como "en la erogación, por supuesto, de la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura".



Así lo ha avanzado el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, en rueda de prensa este martes en Mérida, al hilo de las declaraciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien avanzó que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional las normas de las CCAA que pretendan derogar las leyes de Memoria Democrática.



Ante este anuncio, "queríamos decirle al ministro que muy pronto va a tener la posibilidad de hacerlo, porque nuestro grupo está trabajando de manera intensa ya en el borrador de esta nueva Ley de Memoria y Concordia de Extremadura", así como "en la derogación, por supuesto, de la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura", ha señalado Fernández Calle.



En ese sentido, el portavoz parlamentario de Vox ha recordado que la derogación de esta ley y la aprobación de una nueva "está recogido en el punto 50 del acuerdo del gobierno entre Vox y PP para la gobernabilidad de Extremadura", tras lo que ha reafirmado que su partido aboga "por una nueva ley que recoja como principios fundamentales la unión y el consenso".



A juicio de Fernández Calle, la actual Ley de Memoria Democrática de Extremadura "es una ley de ruptura y de enfrentamiento", ha resaltado.



Por otra parte, y respecto a las declaraciones que este pasado lunes realizó el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en Madrid, en las que señalaba que la ley de amnistía no tiene "ningún tipo de impacto" en las comunidades autónomas, el portavoz de Vox le ha preguntado "si ceder recursos y dinero de todos los españoles a una determinada comunidad autónoma, como está haciendo el presidente Sánchez, eso no es impactante".



Fernández Calle ha planteado "si no es impactante los 64.000 millones de euros, que va a costar el que Pedro Sánchez siga en el Gobierno y que ha pagado a los independentistas catalanes", así como el "perdonar los 15.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que le ha perdonado a los independentistas catalanes", ha dicho.



"También le preguntamos si no es impactante para el líder de los socialistas extremeños, la derogación de facto del régimen de libertades que nos hemos dado en España y del principio de igualdad entre españoles", ha apuntado.



REGADÍO DE TIERRA DE BARROS



Finalmente, y respecto al proyecto de regadío en Tierra de Barros, Fernández Calle ha señalado que les "sorprende enormemente el cambio de posición" que a su juicio ha mantenido el Ministerio de Transición Ecológica tras la reunión de la pasada semana entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero.



Una reunión en la que, según ha asegurado el portavoz de Vox, "apoyaron de manera explícita el proyecto" y "expresaron de manera explícita que irían, que el Ministerio iría y apoyaría a Extremadura, en Europa, para que este proyecto saliese adelante", ha asegurado.



Por eso "nos sorprende este cambio de posición", ha reiterado Fernández Calle, quien ha asegurado desconocer si se ha "debido a una llamada que haya tenido el secretario de Estado o el Ministerio desde Extremadura, llamándole al orden o diciendo que por ahí no", tras lo que ha señalado que "esta caída del caballo del Ministerio nos parece muy sospechosa".



Una actitud que a su juicio "denota ya de manera fehaciente que los socialistas no tienen ningún interés en que este proyecto salga adelante y que lo único que quieren es que se pongan palos en las ruedas y que este proyecto fracase", ha aseverado Fernández Calle, quien ha lamentado que "ponen por delante los intereses del partido antes que los intereses de los regantes y los intereses de los extremeños".



En cualquier caso, ha avanzado que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, y "todo el Gobierno de la Junta de Extremadura "seguirán trabajando para que ese proyecto, finalmente, a pesar de todas las trabas que pueda poner el PSOE, salga adelante y se pueda hacer realidad", ha concluido.