Vox pone en valor que donde gobierna en coalición ha habido mayores bajadas del desempleo

Ep

Así, lo ha señalado el diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Juan José García García, recalcando que, en las comunidades autónomas donde gobierna su partido en coalición, como es el caso de Extremadura, es donde se han registrado los mayores descensos en la tasa de paro en marzo.

Así, se ha referido a que en Baleares el desempleo ha bajado un 3,52 por ciento, en Castilla y León, un 2,27 por ciento; en Extremadura, un 1,71 por ciento; en Murcia, un 1,32 por ciento; en Valencia, un 1,22 por ciento, y en Aragón, un 1,23 por ciento.



Por ello, ha incidido en que, aunque el Ejecutivo de coalición en Extremadura lleve "escasamente un año de Gobierno", ya se "empieza a ver el trabajo", llevando a cabo medidas como la bajada de impuestos, la bonificación de las cuotas de los autónomos o las ayudas para los agricultores. "Intentamos que todos los extremeños tengan un puesto de trabajo, como dice nuestra Constitución".



"MÁXIMA CAUTELA" ANTE LOS DATOS DE PARO



Ante los datos registrados el pasado mes de marzo, García ha pedido "máxima cautela" pues, ha considerado que los mismos "no son fiables" debido a que no cuentan los fijos discontinuos, explicando que "todos estos datos que tenemos ante nosotros pues pueden ser verdad o pueden ser directamente falsos".



No obstante, el diputado autonómico ha indicado que Vox los va a considerar "correctos" y ha resaltado que los mismos son mejores que los nacionales, situándose la región en la sexta posición.



De este modo, García ha recalcado que de las 1.364 personas que han encontrado trabajo en marzo, 1.086 han sido mujeres y 278 han sido hombres. Además, 304 de ellos han sido menores de 30 años.



Igualmente, ha señalado que el paro en marzo ha disminuido un 0,96 por ciento en Agricultura, un 2 por ciento en Industria, un 0,6 por ciento en Construcción y un 0,22 por ciento en el sector Servicios.