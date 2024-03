De Miguel: "PP, PSOE y Vox se oponen a moratoria para grandes instalaciones fotovoltaicas"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha presentado, en el Pleno de la Asamblea, una moratoria para las grandes instalaciones fotovoltaicas de la región.

De Miguel ha apostado por "transitar hacia modelos productivos y energéticos que minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero y para ello necesitamos apostar por las energías limpias y renovables", defendiendo que "supone una enorme oportunidad para territorios como el nuestro. Extremadura es rica en sol y eso nos hace ser un paraíso para la transición energética".

Sin embargo, ha denunciado que "puede convertirse en una terrible amenaza: llevamos varios años con alfombra roja a las grandes empresas del oligopolio eléctrico para instalar grandes plantas fotovoltaicas".

Por ello, Irene de Miguel ha puesto encima de la mesa las conclusiones al respecto del Club Senior "que está muy lejos de ser una organización ecologista":

"En su informe, nos hablaba de que Extremadura está viviendo la tercera colonización energética, después de la nuclear y la hidroeléctrica, con la nueva transición basada en las energías renovables, sobre todo la fotovoltaica y la termosolar".

La portavoz ha destacado que "somos la comunidad autónoma con mayor producción fotovoltaica del país, la segunda en nuclear, en termosolar y tercera en potencia hidráulica. El sector eléctrico es la mitad de nuestro sector industrial, pero solo mantiene 1.690 empleos, el 5 por ciento del empleo que se genera en este sector, por lo cual, la conclusión es que es un modelo que no está generando empleo en Extremadura y tener las instalaciones más grandes de Europa no ha supuesto un cambio en nuestros datos de empleo, pobreza, precariedad, de brecha laboral de género o de renta per cápita".

Por ello, ha denunciado que "el Partido Popular no ha virado ni un centímetro el timón de esa hoja de ruta que nos condena a seguir siendo una colonia energética", abogando por "un modelo energético que sea distribuido, que apueste sobre todo por el autoconsumo y las comunidades energéticas, que son el baluarte de una transición energética que sea socialmente justa".

Sin embargo, Irene de Miguel ha señalado que "el autoconsumo en Extremadura sigue teniendo muchos obstáculos y trabas burocráticas, y se excusan diciendo que hay un tapón en la tramitación de las ayudas al autoconsumo, pero la realidad es que no va a abrir nuevas subvenciones para nuevas instalaciones de autoconsumo".

Por el contrario, la portavoz ha afirmado que "las trabas burocráticas desaparecen cuando de lo que se trata es de ponerle alfombra roja a este oligopolio energético que alicata nuestras tierras fértiles de placas fotovoltaicas y que tala olivos centenarios".

Por ello, la portavoz ha aseverado que "el modelo que el Partido Popular y el Partido Socialista han defendido para Extremadura no es una transición ecológica, es un modelo que cambia la fuerte de energía pero no quien tiene el mando, que sigue siendo el oligopolio, y que compromete, además, a sectores tan estratégicos y fundamentales como el primario".

Al respecto, ha dicho que "la competencia por la tierra entre empresas energéticas y el sector primario está obligando a muchos ganaderos y agricultores a tener que abandonar la actividad. Hablar de que apoyan al sector primario y permitir que estas grandes empresas sigan alicatando nuestras tierras fértiles es hipócrita".

De Miguel ha puesto encima de la mesa que "Extremadura produce el 200 por cien más de la energía renovable de la que consumimos", por lo que le ha preguntado al resto de partidos "por los beneficios que está dejando este modelo, ¿Tenemos una factura de la luz más barata por ser un paraíso energético? ¿Tenemos un modelo productivo que genera mucho empleo? ¿Más facilidades para el autoconsumo por tener muchas horas de sol?".

Por ello, la portavoz ha denunciado que "seguimos siendo una colonia en manos de los mismos que ustedes quieren seguir enriqueciendo aquellos que defienden que quieren que Almaraz siga funcionando".

Por todo esto lo expuesto, De Miguel ha presentado "esta moratoria a las nuevas autorizaciones de estas grandes instalaciones de energía eléctrica, que ha venido inspirada por lo que hace el Gobierno del Partido Popular de La Rioja, en una comunidad autónoma que ni de lejos llega a la generación de energía que tenemos en Extremadura: ellos tienen el 43 por ciento de generación de energía renovable frente al 217 que tenemos nosotros".

En el turno de réplica, se ha lamentado porque "no haya sido aprobada aunque sea pertinente", y ha comenzado denunciado que "Vox votó en contra de nuestra propuesta de estudiar la capacidad de retención de carbono en Extremadura y poder con ello exigir una compensación", acusándole de estar "estar plegados al Partido Popular, ya que antes sí nos votaban propuestas a favor".

Además, ha defendido que "este tipo de propuestas no crea inseguridad jurídica, lo que la crea son proyectos como Vadecañas o Elysium. Votando que no demuestran que son mayordomos de las empresas hidroeléctricas".

En respuesta al PSOE, De Miguel ha afirmado que "esta moratoria pretende apostar por una planificación real que derive en beneficios directos para Extremadura", acusándoles de "haber contribuido con este modelo injusto, esquilmante, en manos de quienes nos asfixian con facturas de la luz abusivas. Les han puesto alfombra roja ya que no ha habido ningún pero".

Por ello, ha dicho que espera que "la nueva directiva del Partido Socialista haga una reflexión sobre este modelo al que ustedes han estado apoyando, aunque al calor de las últimas declaraciones del señor Gallardo donde daba un sí sin paliativo a Almaraz y la mina de Cáceres, me pone en serias dudas que vayan a hacer alguna reflexión al respecto y cambiar el modelo que pueda plantear el PSOE con respecto al Partido Popular. Los veo demasiado en sintonía".

Por último, con respecto al Partido Popular, la portavoz le ha respondido que "este modelo genera migajas, no beneficios, y ustedes son cómplices mientras generan jugosos beneficios lejos de aquí, donde pagan impuestos esas grandes empresas".