Higuero: "Se comprobará" que Sánchez Cordero "no ha cometido ninguna incompatibilidad"

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, ha indicado que "se comprobará" que el director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, "no ha cometido ninguna incompatibilidad", al contrario de lo defendido este pasado jueves por el PSOE en la región.

Cabe recordar que el portavoz de Administración Pública del Grupo Socialista en la Asamblea, José María Vergeles, reclamó en rueda de prensa a la presidenta de la Junta, María Guardiola, el "cese inmediato" de Sánchez Cordero, por "incompatibilidad", tras aparecer como administrador de una empresa.

Tras considerar que el PSOE está lanzando "cortinas de humo" con dicha petición, Higuero ha mostrado "en principio toda" su "confianza" en el citado director general, que pertenece a su consejería y del que ha dicho que "presentará toda la documentación y se comprobará que no ha cometido ninguna incompatibilidad".

"El PSOE está lanzando cortinas de humo. José María Sánchez ha presentado toda la documentación, y se hablará cuando la Junta de Extremadura examine toda la documentación que ha presentado José María Sánchez, pero yo creo que no va a haber el más mínimo problema, que está todo controlado", ha remarcado el consejero a preguntas de los medios durante una comparecencia este viernes en Mérida para abordar asuntos sobre el regadío de Tierra de Barros.

"Se hablará quiere decir que José María Sánchez dará una rueda de prensa, presentará toda la documentación y se comprobará que no ha cometido ninguna incompatibilidad", ha insistido Ignacio Higuero.

Asimismo, en cuanto a si Sánchez Cordero continúa siendo actualmente administrador de una empresa como defiende el PSOE, el consejero ha indicado que según las informaciones de las que él dispone "no".

"Yo las noticias que tengo es que no. La documentación que yo he visto dice que no... No puedo decir más, cuando tenga que hablar el interesado hablará, pero en principio toda mi confianza en José María Sánchez y no hay ningún problema", ha señalado.