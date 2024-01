La Junta asegura que lleva "semanas hablando" con C-LM para poder reunirse

Ep.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha asegurado que su departamento lleva "semanas hablando" con los responsables de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha para buscar una fecha en la que poder reunirse y hablar de infraestructuras pendientes y que afectan a ambas regiones.

Así, los "contactos" se han producido entre ambos gobiernos autonómicos tanto "por vía telefónica como a través de correo electrónico" y, como ha informado el consejero extremeño, "solo en este mes de enero" se han mantenido "tres conversaciones por correo electrónico los días 10, 15 y 17 de enero".

En ellas, ha explicado, Extremadura y Castilla-La Mancha han quedado en emplazarse para cuadrar agendas y buscar una fecha en la que tratar unos temas que "están cerrados" y que son "carreteras e infraestructuras ferroviarias".

"Lo único que falta, repito, es cuadrar agendas. Por tanto, no es cierto lo que se está diciendo por parte de un partido político de que no contestamos a las llamadas que llegan desde Castilla-La Mancha para atender estos temas. No es verdad. Llevamos semanas hablando, intercambiando correos para buscar una fecha en la que poder abordar estas cuestiones", ha indicado.

Manuel Martín Castizo ha realizado estas declaraciones este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta y en la que ha intervenido junto a la portavoz del Ejecutivo regional, Victoria Bazaga.

Asimismo, a preguntas de los medios, ha considerado "desafortunada" la petición de Castilla-La Mancha de que se trabaje sin prisas en el AVE a Extremadura. "Extremadura, los extremeños, llevamos mucho tiempo esperando ese corredor. Por lo tanto me parece desafortunada la frase de tomarse más tiempo, no tener prisas para acometer esas inversiones", ha apostillado el consejero extremeño.