García Espada llama a la tranquilidad de los usuarios de la ayuda a domicilio

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha llamado a la "tranquilidad" de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio, ya que "está y estará garantizada siempre" con el actual Gobierno regional presidido por María Guardiola.

De esta forma se ha pronunciado García Espada, en una entrevista en Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, ante las críticas del PSOE sobre la gestión de este servicio, respecto de las que ha aclarado que "el cambio de modelo del que hablan no es cierto", sino que la Intervención indica que "una subvención a dedo, como venían haciendo, no está articulada, no tiene base legal y no la van a aceptar a partir del 2024".

Ante esta situación, la Junta de Extremadura "como no puede ser de otra manera, se escucha la intervención", tras lo que ha resaltado que "no se va a saltar ningún trámite".

De hecho, García Espada ha recordado que "todo el resto de ayuntamientos ha mantenido la prestación de ayuda a domicilio con las mismas condiciones", excepto dos, como son el de Guareña y Villanueva del Fresno, que la han suspendido de forma "unilateral".

La titular extremeña de Servicios Sociales ha resaltado que para el Ejecutivo regional, "la prioridad son los usuarios, sus familias, los trabajadores", por lo que ha confiado en que "lo antes posible se restablezca el servicio como no se tenía que haber suspendido, como han hecho en otros ayuntamientos gobernados por tanto el PSOE como han como el PP", ha dicho.

A juicio de Sara García, "esto no va de política, va de técnico y los usuarios están en nuestro centro de la toma de decisión, así como los trabajadores", ha concluido.