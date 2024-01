11 Centros Salud extremeños abren en la tarde para vacunar sin cita contra gripe y Covid

Once centros de salud de Extremadura abren desde este jueves, 11 de enero, en horario de tarde de 17:00 a 20:00 horas, para vacunar sin cita a la población diana contra la gripe y Covid.



Para ello, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha habilitado once centros de salud, pertenecientes a cada área de la Comunidad Autónoma para esta vacunación extraordinaria, que va destinada a las personas a partir de 60 años, a menores de esta edad en situaciones de riesgo por diversas enfermedades o patologías, embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio.



También se incluyen entre esta población diana a los personas convivientes con personas que padecen inmunosupresión, según informa el SES en una nota de prensa.



En concreto, los once centros sanitarios en los que se dispensarán las vacunas son el Centro de Salud de Zafra, perteneciente al área de Llerena- Zafra; el Centro de Salud de Cerro del Viento, situado en la barriada de Valdepasillas, en Badajoz, y el Centro de Salud de Montijo, ambos pertenecientes al Área de Salud pacense.



Además, en esta misma provincia se vacunará en el Centro de Salud Urbano III 'Obispo Paulo', en Mérida, y en el Centro de Salud 'San José' de Almendralejo, ambos pertenecientes al Área de Salud emeritense; mientras que el Área de Don Benito- Villanueva ha dispuesto la vacunación en el Centro de Salud Don Benito Este y en el Centro de Salud Villanueva Sur.



Por su parte, en la provincia de Cáceres, la población diana podrá acudir al Centro de Salud de Navalmoral de la Mata, perteneciente a esta Área; al Centro de Salud 'La Data', en Plasencia; al Hospital Ciudad de Coria, accediendo por el Hospital de Día, y al Centro de Salud Zona Centro en Cáceres, que está ubicado en el antiguo Hospital 'Virgen de la Montaña'.



Cabe destacar que la campaña de vacunación extraordinaria se llevará a cabo durante los días 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de enero en horario de 17:00 a 20:00 horas. Todo ello con independencia de la posibilidad de recurrir al sistema de cita previa por parte de estos grupos de población, hasta el próximo día 31 de enero.