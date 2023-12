Junta otorga 6,3 millones a contratación obras acondicionamiento y mejora caminos rurales

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la contratación de obras de acondicionamiento y mejora de caminos rurales por procedimiento abierto por un importe total de 6,3 millones.



Así, por un lado ha autorizado la contratación de los trabajos de acondicionamiento y mejora de caminos rurales situados en varias localidades de la región, en tres lotes, por un importe total de 1.261.295,44 euros y cofinanciado en un 80 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en un 16,28 por ciento por la Administración regional y en un 3,72 por ciento por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



En concreto, las actuaciones se desarrollarán en el camino de la Dehesa, ubicado en el término municipal cacereño de Berrocalejo, el camino rural público de Herrera del Duque a Fuenlabrada, localizado entre ambas localidades, y el camino municipal rural público de los Estanques o Majadales, en La Morera, en la provincia de Badajoz.



El objetivo es "adecuar estas vías a las demandas exigidas por los agricultores y usuarios de dichos caminos para garantizar su accesibilidad y tránsito", explica el Ejecutivo.



CONTRATACIÓN EN CINCO LOTES



Por otra parte, el Ejecutivo extremeño ha autorizado la contratación de los trabajos de acondicionamiento y mejora de caminos rurales situados en varias zonas de la región, en cinco lotes, por un importe total de 5.154.261,39 euros y cofinanciado en un 80 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en un 16,28 por ciento por la Junta de Extremadura y en un 3,72 por ciento por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



Así, las obras tendrán lugar en el camino de La Bazagona a Majadas, en los términos municipales de Toril, Majadas de Tiétar y Casatejada; y en el camino intermunicipal de Tejeda de Tiétar a Valdeíñigos, ambos en la provincia de Cáceres.



Además, se llevarán a cabo trabajos en los caminos rurales públicos de Fregenal de la Sierra a Valencia del Ventoso, ubicado entre ambas localidades; el camino denominado 'Los Contrabandistas', entre La Albuera y Badajoz, y el 'Camino de la Ermita', situado en el municipio de Villarta de los Montes.



El objetivo de la licitación es adecuar los caminos para garantizar su accesibilidad y tránsito.



ENCARGO A GPEX



Por otra parte, el Ejecutivo regional ha autorizado un encargo plurianual a la empresa Sociedad de Gestión Pública de Extremadura S.A.U. (GPEX) destinado a la asistencia técnica para la ejecución de las tareas originadas de los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), gestionados por la Dirección General de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia.



Este encargo dispone de una cuantía de 3.045.406,30 euros, cofinanciado en un 75 por ciento por el Feader - Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC) Extremadura 2023-27.



Las actuaciones a llevar a cabo incluyen la elaboración de informes técnicos y análisis de inversiones en materia de infraestructuras rurales y regadíos, la determinación de afecciones a vías pecuarias, apoyo técnico a la valoración de ofertas técnicas y recopilación de datos cartográficos, señala el Ejecutivo.



También realizarán tareas como tramitaciones ambientales y gestión de informes preceptivos, autorizaciones y/o permisos de otras administraciones, apoyo a la redacción de estudios y proyectos técnicos de obras, y seguimiento y control de calidad.



El soporte técnico también se extiende a los planes de acción, seguimiento y control de las medidas y/o intervenciones de los Fondos Feader, y gestión informática para el seguimiento de la ejecución y divulgación de inversiones.



TAREAS ASOCIADAS A LOS FONDOS FEADER Y NEXT GENERATION UE



Finalmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado un encargo plurianual a la empresa Sociedad de Gestión Pública de Extremadura S.A.U. (GPEX) para la asistencia técnica en la ejecución de trabajos derivados del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y Next Generation UE, gestionados por la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca.ç



El coste total del encargo asciende a 5.532.996,33 euros, de los que 3.711.189,00 euros los aportará la Administración regional, cofinanciados en un 80 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 2014-2022 (Feader), y la cantidad restante, 1.821.807,33 euros, será financiado en su totalidad por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader Next Generation EU).



La asistencia técnica cubrirá trabajos relacionados con la gestión y ordenación forestal, centrados en la conservación y mejora forestal de reproducción, la planificación, coordinación de seguridad y salud en montes gestionados por la Junta de Extremadura y la consolidación del patrimonio forestal público.



Además, se contempla la asistencia para la conservación y fomento de los recursos piscícolas de la región, acciones de sensibilización relacionadas con el aprovechamiento sostenible de los recursos, análisis y estudio de planes técnicos de caza, sensibilización y trabajos para la conservación de recursos cinegéticos en terrenos bajo gestión pública, y desarrollo de aplicaciones informáticas para la planificación cinegética regional.