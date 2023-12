La Presidenta apela a "cooperación y lealtad institucional" para garantizar el crecimiento

En su intervención, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reconocido la labor y los servicios prestados al delegado saliente, Francisco Mendoza, la jefa del Ejecutivo ha dado la bienvenida a Quintana.

Junto con ello, ha apelado a la "cooperación y lealtad institucional" para garantizar el crecimiento y el bienestar de Extremadura.

Para Guardiola, "en un Estado descentralizado como el nuestro, la respuesta rápida y efectiva a las demandas y necesidades de los extremeños requiere una mayor colaboración. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones y los ayuntamientos tenemos el deber de colaborar y de entendernos".

Para la Jefa del Ejecutivo Regional, Extremadura necesita más de líneas verdes, blancas y negras que de las llamadas líneas rojas.

De esta forma, ha manifestado "créanme cuando les digo que no me refiero a los colores de ningún partido. Me refiero a esa expresión de moda en el debate político español donde se fijan muros, límites o fronteras infranqueables y que bloquean la posibilidad de negociación entre las formaciones mayoritarias, o que convierten cualquier colaboración entre instituciones en un imposible".

RETOS DE EXTREMADURA

Según la presidenta de la Junta, lo que realmente esperan los ciudadanos de los políticos y de las instituciones es que se dialogue y se trabaje para solucionar los problemas.

Además, ha explicado que "Extremadura afronta muchos retos y espera muchos cumplimientos en materias en las que el Estado tiene competencias tan importantes como los ferrocarriles, la red de carreteras y el régimen general de comunicaciones o el Sistema de Financiación Autonómica".

Junto con ello, ha matizado que el Estado debe garantizar los principios de igualdad, justicia y solidaridad, velando por el establecimiento de un desarrollo económico equilibrado en todo el territorio español.

A este respecto, ha recordado que "es ahí, por el bien de todos los extremeños, donde nos tenemos y debemos encontrar", asegurando al delegado de Gobierno que su mano estará tendida.