Vox ve PGEx como "punto de partida" de legislatura que "cambiará el devenir" de la región

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha situado a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para el próximo ejercicio como el "punto de partida" de una legislatura que "cambiará el devenir" de la región.

Fernández Calle ha mostrado, por tanto, su satisfacción ante los PGEx porque van a "mejorar la vida de los extremeños" y son unas cuentas consensuadas entre el PP y Vox que "empiezan a dar los frutos" del pacto de gobierno alcanzado.

También ha puesto en valor que son presupuestos que "comienzan a cambiar Extremadura desde ya mismo" y ponen "rumbo a la transformación" que pidieron los extremeños en mayo y que generaron un cambio de gobierno.

"Son los presupuestos más altos de la historia, son los presupuestos de la rebaja fiscal, son los presupuestos en los que dedicamos más partidas a Educación y más partidas a Sanidad. Es decir, más partidas a cosas que realmente importan. Son los presupuestos del recorte en partidas absolutamente innecesarias e ideológicas y son los presupuestos de la rebaja a sindicatos, a gastos superfluos y, a nuestro tender, son el punto de partida de una legislatura que cambiará el devenir de Extremadura", ha incidido.

El diputado de Vox ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa en la que ha valorado la segunda jornada de comparecencias de altos cargos de la Junta de Extremadura en la Asamblea para desgranar el contenido de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio 2024.

En su intervención, Calle se ha detenido en algunas de las secciones desgranadas y, al respecto, ha señalado que Educación, Sanidad y Economía son tres de los pilares fundamentales en los que se tiene que basar la acción del gobierno de Vox y PP en esta legislatura. Así, ha dicho que la Consejería de Economía debe impulsar la economía y el empleo de la región y no solo dotar a los diferentes programas.

A este respecto, ha criticado los datos "espeluznantes" conocidos este pasado lunes de que Extremadura fue la última región en crecimiento económico en 2022 y la penúltima en PIB per cápita. "Otra de las medallas que puede colgarse el Partido Socialista", ha aseverado.

"Nosotros no podemos seguir con el modelo económico actual que han seguido los gobiernos socialistas durante los últimos 36 años de generación constante y prácticamente única de empleo público. Extremadura es la región de España con más empleados públicos per cápita y es evidente, insisto, a los resultados me ciño, que es un modelo obsoleto que, desde luego, no nos ha traído riqueza y no nos ha traído una generación de empleo por parte de la iniciativa privada", ha dicho.

Sobre el área de Educación, Óscar Fernández Calle ha mostrado su satisfacción por las cuentas de esta sección, que son "fruto del acuerdo" entre el PP y Vox y del trabajo entre los dos partidos políticos, que representan unos socios "responsables", "fiables" y "leales".

Por ello, ha considerado que los presupuestos de Educación son "muy buenos" para el futuro de Extremadura porque son los presupuestos de la transformación del futuro de las nuevas generaciones y ha avanzado que Vox velará para que estas cuentas se mantengan en años venideros y si es necesario, ha dicho, se recortará "partidas innecesarias" para dotar a la Consejería de Educación de los presupuestos que "merecen los extremeños".

"Estamos trabajando y trabajaremos desde ya para que los presupuestos del año que viene también recojan medidas concretas de apoyo y de mejoras en la educación concertada y que por fin los padres en Extremadura puedan elegir en libertad qué tipo de educación quieren para sus hijos", ha subrayado.