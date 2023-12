Gallardo tacha de "gobierno de la mentira" el de Guardiola, "basado en la artificialidad"

Ep.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha tachado este martes de "gobierno de la mentira" y de estar "basado fundamentalmente en la artificialidad" la Junta de Extremadura de María Guardiola, la cual tiene "dos perfiles": el que intenta parecerse a Ayuso, y aquel que cree que en un momento determinado tiene que ser parecido a Juanma Moreno".



Durante su intervención en el tradicional desayuno de Navidad de la Diputación de Badajoz con los medios de comunicación, Gallardo se ha referido al cambio de gobierno que ha tenido lugar en Extremadura tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y que, recientemente, la presidenta de la Junta ha trasladado en un foro una serie de "reflexiones", ante lo que ha admitido que "no deja de sorprenderse" ante un Ejecutivo "que nació de la mentira o de la falta de la palabra".



Acto seguido, ha sostenido que las palabras y los gestos se recordarán "siempre" y que "al menos" él mismo va a rememorar las declaraciones de Guardiola en las que dijo que "nunca" gobernaría con Vox, que "por encima de todo" estaba su palabra, y "por encima de cualquier cosa no" iba a ceder "para acabar cediendo".



"Y cediendo de la peor forma posible, porque la aritmética es la que es, y la situación política había que solucionarla", ha dicho, con la convocatoria de nuevas elecciones, dejando gobernar a quien había ganado los comicios en número de votos o "simplemente pactando con quienes tenían la mayoría parlamentaria, que no era otra cosa que la derecha y la ultraderecha", algo que, para Gallardo, "lo podía haber hecho desde el principio, sin tener que faltar a la palabra".



"Desde entonces", ha recalcado, cree que "este ha sido y es el gobierno de la mentira", y "lo profundizó" Guardiola el otro día con sus declaraciones, a la vez que ha valorado que es un ejecutivo "que está basado fundamentalmente en la artificialidad", y que no es un gobierno que tenga "sello propio". "La presidenta tiene dos perfiles: el que intenta parecerse a Ayuso, y aquel que cree que en un momento determinado tiene que ser parecido a Juanma Moreno", ha destacado.



POLÍTICA Y AUTENTICIDAD



Y es que, para el presidente de la diputación y alcalde de Villanueva de la Serena, la política "fundamentalmente también es autenticidad" y "cuando uno no es auténtico, se intenta travestir, probablemente, acaba siendo cualquier cosa menos aquello que la gente realmente esperaba", al tiempo que ha expuesto que cuando se trasladan "mentiras" a la ciudadanía no puede, aunque sea un acto de Navidad, abstraerse de las mismas "sin decir verdaderamente a los extremeños la verdad".



Así, ha recalcado que "no es cierto" que el Gobierno de España "esté perjudicando" a la comunidad extremeña, sino que es "absolutamente falso", y al hilo de lo cual ha añadido que, para poder defender a la región - en lo que estarán "siempre" él mismo y también los socialistas "para acompañarla en todas y cada una de las cuestiones que tengan que ver con al defensa de Extremadura" - "hay que dar ejemplo".



A este respecto, ha recriminado que "no se puede decir que se necesitan más recursos, cuando se dejan de ingresar 65 millones de euros, no para beneficiar al conjunto de la ciudadanía, sino para beneficiar a una parte"; como tampoco se puede decir que es un gobierno "moderado" cuando hay un 200 por cien del presupuesto de la región para el próximo año "que sube en las políticas de Vox".



Igualmente y "sobre todo" no se puede mentir cuando se dice que, para el Ministerio de Transporte y para el Gobierno, no es importante es Extremadura porque Guardiola le ha escrito dos cartas en un momento de cambios, primero a la ministra anterior que estaba en funciones y segundo al actual "que lleva tres días", cuando él mismo como alcalde de Villanueva le pidió el 25 de septiembre una entrevista y "todavía" no le ha recibido.



Por todo ello, Miguel Ángel Gallardo ha planteado que, cuando uno habla, tiene que hacerlo "con el ejemplo", y que este último está en que tiene que interesarse por los extremeños, atendiendo a sus alcaldes, si "realmente" quiere exigir al Gobierno de España "diciendo que, efectivamente, ha escrito carta y no le han recibido".



Una apreciación que cree que hay que difundir "para trasladar el travestismo permanente de este gobierno" y las "mentiras" de un Ejecutivo autonómico que "es verdad que transita cómodo porque piensa que no tiene la oposición suficiente o contundente", en relación a lo cual ha apuntillado que existe oposición, pero que "es verdad" que en un momento de cambio y donde se están redefiniendo los liderazgos, que serán elegidos democráticamente.

EN EL 2024, GUARDIOLA "SE VA A ENCONTRAR AL PSOE EN TODO SU ESPLENDOR"

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Badajoz ha garantizado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que el 2024 será un año en el que "se va a encontrar al Partido Socialista en todo su esplendor".

Gallardo se ha referido al Ejecutivo autonómico al señalar que "es verdad que transita cómodo porque piensa que no tiene la oposición suficiente o contundente", en relación a lo cual ha apuntillado que existe oposición, pero que "es verdad" que en un momento de cambio y donde se están redefiniendo los liderazgos, que serán elegidos democráticamente, algo que "no todos los partidos pueden decirlo", ha sumado.

"No es que ahora no estemos, es que estamos trabajando para configurar el liderazgo que luego transforme, a través de una alternativa clara, a unas políticas artificiales, a una política que nada tienen que ver con lo que nos venden", ha remarcado, junto con que si les "venden algo cierto" es que el presupuesto extremeño para 2024 crece, "gracias" a las entregas a cuenta del Gobierno de España y a los "regalitos" del expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, "en forma de remanente líquido de tesorería de más de 300 millones de euros del anterior gobierno".

Y es que, para Gallardo, 2023 ha sido el año del cambio de un gobierno "tranquilo" por uno "de la mentira" y "donde la palabra no tiene valor" y "el mayor valor es el politiqueo y es la foto", según ha señalado durante su intervención en el tradicional desayuno de Navidad de la Diputación de Badajoz con los medios de comunicación.

En relación al liderazgo del PSOE de Extremadura, el anuncio de que presentará su candidatura a la Secretaría General del mismo y las declaraciones de políticos cacereños contrarias a que se anuncien candidaturas cuando todavía no se ha abierto el proceso congresual, Miguel Ángel Gallardo ha indicado que la provincia de Cáceres "no es solo una persona, por suerte", a la vez que ha reconocido que no es una persona de "medias verdades" y no puede estar "todo el día" diciendo que se presenta o no.

A este respecto, ha aseverado que lo trasladó cuando se lo dijo a su secretario general regional y al federal, y que ha llamado a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres y exdiputada en el Congreso, Belén Fernández, después de que ésta indicara que "en absoluto" va a presentarse para optar a la Secretaría General de los socialistas extremeños para relevar a Guillermo Fernández Vara, y considera una "deslealtad" al partido que se anuncien candidaturas cuando todavía no se ha abierto el proceso congresual.

En este sentido, ha indicado que Fernández le dijo lo que sentía, que entendía que se le había "malinterpretado" y que, "en cualquier caso" forma parte de la democracia y hay que empezar a familiarizarse con un sistema que "ya ha venido y para quedarse", como que los militantes no votan cada cuatro años, ni están en los partidos, "por lo menos" en los que tienen "amplio debate", para pegar carteles, sino que quieren tomar decisiones.

"Y aquí se va a tomar la decisión que los militantes quieran. ¿Cuento con apoyos? Hombre, algunos se han hecho públicos, y no parece que sean pequeños, ¿no?", ha concluido, para zanjar que, en cualquier caso, no va a desvelar los apoyos que tienen, sino que lo tendrán que decir los compañeros o los periodistas también pueden preguntarles.