El PSOE lamenta que en los PGEx 2024 "ya no habla Extremadura, sino que vocifera VOX"

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Jorge Amado, ha señalado este martes en cuanto a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2024 que “ya no habla Extremadura, sino que vocifera VOX”.

Durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, el diputado socialista ha valorado las comparecencias de altos cargos de la Junta de Extremadura ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

Así pues, ha afirmado que la presidenta regional, María Guardiola, ha cerrado las puertas y ventanas de la Junta de Extremadura "a cal y canto" y tan sólo las abre para permitir la entrada de VOX.

Por ello, Amado ha recordado que el anterior gobierno socialista, “estando en mayoría”, no sólo se reunía con todos los grupos parlamentarios, tanto antes de la presentación de los Presupuestos, como después; sino que también se reunían con la sociedad extremeña.

En ese sentido, ha anunciado que desde el Grupo Parlamentario Socialista seguirán trabajando en la misma línea. “Queremos seguir escuchando a la sociedad extremeña”, ha apostillado.

ABRE ESTE MIÉRCOLES UN PROCESO DE ESCUCHA

Por eso, y según ha comunicado, a partir de este miércoles, 20 de diciembre, el PSOE abrirá un proceso de escucha a toda la sociedad extremeña, según informa la formación socialista en una nota de prensa.

“Ya que el Gobierno de Guardiola se ha enclaustrado en Presidencia con la ultraderecha; nosotros vamos a reunirnos con los agentes sociales, con colectivos, asociaciones y ciudadanos; para llevar sus reivindicaciones al Presupuesto a través de las enmiendas parciales”, ha apostillado.

Además, ha dicho que ya que este gobierno no está escuchando a las instituciones públicas, el grupo socialista va a trabajar para llegar a todos y cada uno de nuestros alcaldes y alcaldesas; “para dar voz a los municipios y trasladar sus necesidades”.

Igualmente, durante su intervención ha remarcado que éstos “son los Presupuestos del no: del no a la generación de empleo; del no a la Cooperación Internacional; del no a la juventud extremeña y del no a una educación pública y de calidad”.

A colación de esto último, Amado ha indicado que a lo único que este gobierno dicen sí es a ultraderecha y sí a sus exigencias, ha sentenciado.