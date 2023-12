Presidenta de la Junta: Vox "hasta el momento" es un socio "fiable, responsable" y "leal"

Ep

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado sobre Vox que "hasta el momento es un socio fiable, responsable" y "leal", y que no tienen "ningún problema" porque se han centrado en lo que les une.

Durante un Foro en Badajoz, sobre su relación con Vox, con el que gobierna en la región, así cómo sobre la oposición del PSOE, ha cuestionado "¿si me siento cómoda con Vox? Yo me siento cómoda en mi gobierno, yo considero que Vox hasta el momento es un socio fiable, responsable, un socio leal, y la verdad es que no tenemos ningún problema porque nos hemos centrado en lo que unos une, y hemos dejado a un lado lo que nos separa y lo que nos diferencia".

Además, ha puntualizado que lo que les "interesa" es el bien y el bienestar de los extremeños, que están en ello y "hasta el momento no" han tenido ningún problema, "todo lo contrario, trabajamos muy bien".

En cuanto a la oposición, Guardiola ha destacado que ya ha dicho en alguna ocasión que está "deseando que pasen el duelo, que se les pase ese trauma de no gobernar" porque desde la oposición también se pueden hacer "muchas" cosas, se puede construir, aportar, y mejorar.

Además, ha explicado que ella misma ha estado en la oposición en el Ayuntamiento de Cáceres y considera que desde la oposición hicieron "muy buen trabajo" y trabajaron "con muchas ganas y con mucha pasión para mejorar la vida en ese caso de los cacereños", de manera tal que está "deseando" que la oposición lo haga de forma constructiva, y que aporte ideas "porque también van a ser bienvenidas".