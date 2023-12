La Junta aplicará un plan de retención y atracción de profesionales sanitarios

Ep.



La Junta de Extremadura aplicará un plan de retención y atracción de profesionales sanitarios que, aunque ya ha comenzado a "caminar", será una "realidad plena" en 2024.



Su objetivo es fidelizar a los profesionales, aumentar la calidad de la formación, y aplicar "retribuciones normalizadas fuera de sus contratos de guardia".



Asimismo, impulsará publicaciones y proyectos científicos que baremarán en el curriculum profesional; facilitará la posibilidad de sinergias entre servicios de diferentes hospitales para fidelizar a los profesionales en la comunidad; y ofrecerá medidas de flexibilidad laboral y conciliación.



De este modo lo ha explicado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, en respuesta a una pregunta sobre atracción de profesionales sanitarios formulada por el Grupo Socialista este jueves en el pleno de la Asamblea.



Al respecto, García Espada ha destacado que desde que gobierna el actual Ejecutivo autonómico de María Guardiola 169 profesionales sanitarios provenientes de fuera de Extremadura han comenzado a prestar asistencia en el SES, así como que hay 313 nuevas plazas creadas en plantilla, y 1.123 profesionales sanitarios han visto mejoradas sus condiciones de trabajo con contratos de "larga duración (271 de ellos han obtenido la plaza en propiedad).



Tras indicar que el anterior Gobierno autonómico del PSOE provocó "la salida de médicos porque no podían hipotecarse" y "contrataban de mes a mes y de lunes a viernes para no pagar sábados y domingos", e incluso realizaba contratos "por un día", ha incidido igualmente en que el actual Ejecutivo regional "no va a mirar para otro lado", sino que va a aplicar "medidas reales" para mejorar la atención sanitaria.



"Nosotros no vamos a mirar a otro lado", ha espetado la consejera, quien ha reprochado la política de "imposición y de brazos caídos" aplicada por el anterior Gobierno autonómico socialista en materia sanitaria. "Somos un gobierno ilusionante de cambio, ésta es nuestra forma de gobernar", ha destacado García Espada.



EL PSOE PIDE MEDIDAS



Por su parte, la diputada del Grupo Socialista María de la Cruz Buendía Lozano ha pedido a la Junta que no eche "balones fuera" y aplique medidas para atraer a especialistas sanitarios a la comunidad.



Ha solicitado, en la misma línea, a la consejera que aclare cómo se va a acreditar para ofertar más plazas MIR en la comunidad, además de cómo se va a revertir la situación de "recortes" aplicada por el PP de 2012 a 2015 en materia de médicos residentes.



En este sentido, la socialista ha dado la bienvenida a que la consejera se haya dado cuenta, ha indicado, del "problema real" de que "en España faltan médicos", y ha insistido en la necesidad de aplicar medidas para afrontar la cuestión.