Junta busca "acompasar" el crecimiento de los apartamentos turísticos con la "convivencia"

Ep.

La Junta de Extremadura trabaja en el objetivo de "acompasar" el aumento de la demanda de los apartamentos turísticos que se registra en la comunidad con la "convivencia" con los vecinos.

"Es un modelo de turismo muy solicitado por el turista el apartamento y no vamos a darle la espalda, pero tenemos que regularlo para que todo el mundo esté contento", ha espetado al respecto la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga.

De este modo se ha pronunciado a preguntas de los medios este miércoles en Mérida después de que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que avala el veto de los 'apartamentos turísticos' en las comunidades de propietarios que prohíben expresamente en sus estatutos la utilización de las viviendas para ejercer una actividad económica.

Tras apuntar que la Junta "evidentemente" tiene que ser "consecuente" con lo que estipule dicho tribunal, Bazaga ha recordado que el de los apartamentos turísticos es un "fenómeno que está saltando y que está ahora mismo en boga" y sobre el que la Administración regional va a "intentar acompasar la convivencia y la cordialidad y la concordia entre todas las partes".

En este punto, ha incidido en que en todo caso en Extremadura no existe "ningún sitio" que se encuentre en una situación en el se sobrepase, ha dicho, "la convivencia del ciudadano con el turismo", aunque "aún así siempre hay que escuchar evidentemente a la ciudadanía y a los vecinos y evidentemente a un sector incipiente que quiere y que se necesita para que esta región tenga salidas", ha añadido a los medios con motivo de su asistencia a la clausura del programa de gestión y dirección deportiva para mujeres 'Red de Líderes'.

Tras indicar así que en Extremadura "no" hay zonas tensionadas por el turismo, Bazaga ha señalado sobre la situación de propietarios en la parte antigua de Cáceres que ésta "es una zona muy delicada porque es pequeña, convive ciudadanía, convive administración, convive turismo y evidentemente son zonas delicadas a las que hay que cuidar y hay que atender mucho al ciudadano que está viviendo allí", a la vez que hay que habrá que ir "acompasando para que todos puedan disfrutar de esa parte antigua".

"Pero no tenemos una zona tensionada por el número de turistas... Ojalá tuviéramos que empezar a repartir los turistas por otros sitios, que se hace... Ni tampoco por inversores... No estamos en esa situación. En cuanto tengamos el mapa de cuál es la situación tomaremos las decisiones y esperemos acertar en todas las medidas", ha añadido la consejera.

POSIBLE CONFLICTO

Por otra parte, sobre si ahora Extremadura no se ve afectada por un 'conflicto' entre turismo y convivencia pero sí pudiera estarlo en un futuro, Bazaga ha dicho que cree que "va a ser difícil" porque "el modelo de turismo que Extremadura trabaja es muy moderno".

"Tenemos apenas 30 años de antigüedad y eso nos permite no cometer los errores que se han cometido en zonas muchísimo más turísticas que nosotros", ha incidido.

"Creo que estamos a tiempo y que las propias reglas de sostenibilidad tanto social como económica como medioambiental nos van a impedir llegar a ese punto en el que no pudiéramos estar en un sitio... Yo creo que no, y pelearemos por ello, es mi responsabilidad que eso no ocurra", ha añadido sobre un hipotético 'conflicto' entre turismo y convivencia.

Finalmente, preguntada sobre si la Junta va a legislar sobre este tema, la consejera ha dicho: "En la medida que nosotros tenemos las responsabilidad la parte que nos corresponde la tenemos que legislar lógicamente. Ahora estamos estudiándolo porque todo está empezando a llegar ahora".