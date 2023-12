Extremadura recibe a 25 de casi 400 menores migrantes solos que se irán a varias regiones

Ep

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, una partida de 20 millones de euros destinada a las comunidades autónomas y a la ciudad autónoma de Ceuta para la acogida solidaria de 396 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, y de los que Extremadura recibirá a 25.



El pasado mes de octubre, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron este traslado solidario en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se enmarca dentro del Plan de respuesta ante crisis migratorias para menores migrantes 2022-2023, aprobado el 30 de septiembre de 2022.



El importe de la asignación corresponde al segundo y último reparto del crédito de los 35 millones de euros presupuestados para el traslado y la atención multidisciplinar necesaria para proteger el interés superior de las niñas, niños y adolescentes no acompañados, según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia en un comunicado.



El primer reparto, de 15 millones de euros, se destinó en mayo a la comunidad autónoma de Canarias y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por ser los territorios donde se ha producido un mayor número de llegadas.



De este último reparto, por CCAA, Andalucía recibirá 36; la Comunidad de Madrid, 34; Cataluña, 33; Principado de Asturias, 32; Galicia, 28; Cantabria, 26; Comunidad Valenciana, 25; Extremadura, 25; Aragón, 24; Castilla y León, 23; Canarias, 21; Castilla-La Mancha, 20; Región de Murcia, 19; Comunidad Foral de Navarra, 17; País Vasco, 17; Islas Baleares, 10; La Rioja, 4 y Ceuta, 2. Melilla no acogerá a ningún menor en esta ocasión.