Los PGEx 2024 incluirán fondos para adaptar las residencias municipales al nuevo modelo

Los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2024 incluirán fondos para financiar la adaptación de las residencias municipales de la comunidad al nuevo modelo asistencial "centrado en la persona", según ha adelantado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada.



Así, en los centros de gestión directa con más de 100 plazas se llevarán a cabo obras para reformar y adaptar los espacios a modo de unidades independientes especializadas, "para poder atender a las diferentes necesidades que cada persona requiere en las distintas etapas de su vida y según el proceso natural de envejecimiento".



De este modo, se implantará un modelo de atención "centrado en la persona" con unidades de convivencia especializadas en demencia, psico-geriatría, y unidades de enfermería, de recuperación y de convalecencia.



Por otro lado, en los centros de gestión directa de menos de 100 plazas se llevarán a cabo obras de adaptación de espacios para convertirlos en "modelos de hogar", promoviendo servicios de promoción de la autonomía y mantenimiento de las capacidad, y "creando espacios hogareños", ha señalado García Espada.



Durante una comparecencia este jueves a petición propia en el pleno de la Asamblea para informar sobre la planificación de la atención residencial para personas en situación de dependencia en Extremadura, la consejera también ha anunciado que la Junta llevará a cabo un plan de "reconversión" de los centros de gestión directa con plazas para autónomos, que se adaptarán a las necesidades y unidades de convivencia.



De igual modo, el Ejecutivo autonómico implantará una estrategia para "retrasar lo máximo posible" que los mayores se trasladen a una residencia, a través de una "personalizada", potenciando servicios domiciliarios como la teleasistencia actual.



Este servicio apostará por "fijar la población en el territorio, incrementar la autonomía de los mayores en el domicilio contando con servicios de videollamada, y el desarrollo de programas de actividad física para el mantenimiento de su capacidad, así como el mantenimiento cognitivo".



MODELO COMUNITARIO



En este sentido, la consejera ha incidido en que la Junta, por su "sensibilidad rural", ya ha empezado a dar los primeros pasos hacia un "modelo comunitario" para convertir cada centro de mayores en un espacio de recursos, acreditándolos como centros comunitarios de apoyo social con servicios de proximidad en los municipios con un alto índice de envejecimiento y riesgo de despoblación.



Se ofrecerán servicios como atención a la soledad no deseada; servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal; servicios de restauración a domicilio; ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia; y transporte adaptado y lavandería, entre otros.



Esta estrategia se complementará con la construcción de ocho centros de referencia comarcal de convalecencia y cuidados continuados, que buscan la atención de personas que por su proceso de cronicidad o enfermedad aguda requieran de cuidados de media o larga estancia en un centro medicalizado para evitar el ingreso hospitalario de larga duración.



Estos centros se ubicarán en Torrejoncillo, Jerez de los Caballeros, Herrera del Duque, Guareña, Piornal, Brozas, Tejedas de Tiétar y Llerena, tal y como decidió el anterior Gobierno autonómico del PSOE "sin ningún tipo de criterio técnico", ha dicho la consejera, y que el actual Ejecutivo regional "respeta por la única decisión de no poner en riesgo 38 millones de euros" para los extremeños.



Estos centros se configurarán en unidades especializadas, y una vez construidos el número de nuevas plazas será de 160 camas en unidades de dependencia, 192 camas en las de convivencia, y 238 para las convivencia y recuperación.



CAMBIO DE MODELO



De igual modo, durante su comparecencia la consejera ha incidido en que, en virtud del acuerdo alcanzado a nivel nacional para un nuevo modelo de asistencia en residencias, la Junta va a cambiar el "obsoleto" sistema actual para adaptarlo a "una sociedad cambiante".



"Las personas tienen todo el derecho a seguir disfrutando de su vecindad", ha defendido; al tiempo que ha incidido en que este nuevo enfoque de atención sociosanitaria pretende superar el modelo "asistencialista" por otro que refuerce las capacidades y decisiones de los residentes, para poder vivir en casa "el mayor tiempo posible" y vivir "dignamente donde se decida".



"Las residencias tienen que dejar de ser edificios mimetizados de los espacios hospitalarios o hoteleros como ocurre actualmente", ha señalado, y los residentes "tienen que tener la sensación de vivir en un hogar", pudiendo "entrar y salir con libertad" y siempre que las circunstancias personales lo permitan poder recibir visitas "en libertad".



El objetivo es, por tanto, según ha remarcado García Espada, que los residentes se sientan "plenos". "Estamos avanzando en un modelo en el que los deseos de los usuarios sean tenidos en cuenta, donde sus gustos y preferencias cuenten, donde los mayores sean partícipes y protagonistas del día a día de los centros", porque "es el hogar de muchos extremeños", ha espetado.



DESARROLLO DE NORMATIVA



Por otra parte, la consejera ha reprochado al anterior Gobierno autonómico del PSOE que no desarrollase, ha dicho, la normativa autonómica requerida para implementar el acuerdo nacional sobre mejora de la calidad de las residencias y del sistema de atención a la dependencia aprobado en julio de 2022.



Según ha explicado, al anterior Ejecutivo regional socialista sí que elaboró al respecto un "borrador de bases reguladoras" pero "sin ninguna dotación presupuestaria", por lo que el actual Gobierno extremeño se puso a trabajar "desde el minuto uno" en la cuestión porque hasta que no esté dispuesta la normativa requerida el Gobierno central "no puede empezar a transferir los fondos necesarios" para empezar a implementar el nuevo modelo asistencial.



Así, ha remarcado que el Sepad encargó al inicio de esta legislatura un estudio económico para conocer de primera mano el impacto de la aplicación del nuevo acuerdo asistencial, lo que a su juicio pone de manifiesto el "compromiso firme" de la Junta con los mayores y dependientes.



DATOS DE DEPENDENCIA



Finalmente, Sara García Espada ha recordado también durante su comparecencia que en julio de este año, cuando llegó al gobierno María Guardiola, unos 1.500 mayores esperaban una plaza para entrar en una residencia pública de Extremadura, y que formaban parte de los 8.914 extremeños en lista de espera (de los que 2.914 esperaban una valoración, a los que se suman 5.557 personas que teniendo reconocido algún grado de dependencia no recibieron ningún servicio ni prestación vinculada).



En este sentido, ha lamentado el "cuello de botella administrativo" y "maltrato burocrático" que sufren los extremeños que tienen que esperar más de un año en la región para obtener el derecho que les otorga la situación de Dependencia.



Esta situación, no obstante, "ya está cambiando" porque en los primeros cien días de gobierno de María Guardiola se resolvieron 1.100 expedientes nuevos que se encontraban "en el limbo" de la Dependencia, ha incidido la consejera, quien ha añadido que en este mes de noviembre se ha dado además "respuesta" a otros 1.000 expedientes nuevos.



También ha remarcado que el tiempo medio desde la solicitud de Dependencia hasta la resolución de la prestación "ha mejorado en 21 días" desde que gobierna María Guardiola, al pasar de los 338 días en julio de 2023 a los 317 días en la actualidad.