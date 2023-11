Extremadura recibirá 28,2 millones para implementar plan de choque para economía cuidados

Rd./Ep.

La comunidad autónoma de Extremadura recibirá 28,2 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para implementar en la región el Plan de choque para la economía de los cuidados.



En total, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha aprobado este martes la distribución de 1.099.994.178,33 euros entre las comunidades autónomas, provenientes de los fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea, para dedicarlos a implementar el Plan de choque para la economía de los cuidados, y de los que Extremadura recibe un 2,57 por ciento.



"No es la primera vez que a esta mesa les he traído acuerdos milmillonarios, el de hoy también lo es, y que va dirigido a las políticas sociales a las comunidades autónomas. Concretamente lo que se ha aprobado en el día de hoy es la distribución de 1.100 millones de euros que, como digo, van dirigidos a las comunidades autónomas", ha explicado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.



Así pues, las comunidades autónomas podrán ejecutar estos fondos con proyectos de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración centrados en la persona y en la atención en entornos comunitarios, y de remodelación y adaptación de los equipamientos existentes.



También podrán emplearlos para la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados, mediante la introducción de equipamientos domiciliarios que favorezcan la promoción de la autonomía personal mediante el uso de la teleasistencia avanzada, así como de cualquier otro medio tecnológico que permita la prestación de apoyos y cuidados en viviendas conectadas y entornos de cuidados inclusivos, también en el medio rural.



Asimismo, podrán financiar la transformación tecnológica de los servicios sociales, mediante la implementación de programas integrales para introducir nuevas tecnologías en la atención de los servicios sociales, con el fin de mejorar su eficacia y su calidad y favoreciendo el intercambio de información entre sistemas y servicios, en base al plan de modernización de los servicios sociales, según informa el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado.



Los proyectos piloto de innovación en servicios sociales también contarán con financiación para la modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, en especial de niños migrantes no acompañados o con necesidades especiales.



Igualmente, habrá fondos para las ejecuciones encaminadas a cumplir con el Plan España País Accesible: iniciativas relativas a la accesibilidad a la Administración Pública y sus servicios; accesibilidad en el ámbito educativo; adaptación de puestos de trabajo accesible y accesibilidad en el transporte.



POR CCAA

Por comunidades autónomas, las que más fondos recibirán serán: Andalucía (188,1 millones de euros), Cataluña (166 millones), Madrid (141,6 millones) y la Comunidad Valenciana (109,1 millones); y las que menos, Cantabria (16,5 millones), Navarra (16,5 millones) y La Rioja (16,5 millones), además de Ceuta y Melilla, con 5,5 millones cada una.



Esta nueva transferencia, cuyo reparto fue aprobado el pasado mes de octubre en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), completa la distribución de fondos entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla provenientes del Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Si se suma esta cifra a las de 2021 y 2022, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha distribuido para esta tarea más de 2.700 millones de euros. Según destacan desde el departamento que dirige, en funciones, Ione Belarra, España es uno de los pocos países de la Unión Europea que ha dedicado fondos del Plan de Recuperación a este sector de los cuidados.



Además, ponen de relieve que, durante la legislatura, han incrementado un 150% la financiación ordinaria estatal del Sistema de Dependencia, gracias al Plan de Choque en Dependencia.